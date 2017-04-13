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Младший брат выпавшего из окна в Москве актера Василия Степанова рассказал о состоянии здоровья звезды, сообщает телеканал "360 Подмосковье".

По словам родственника, Василий сейчас находится дома и его здоровью ничего не угрожает. "До свадьбы заживет", — отметил Максим.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , актер Василий Степанов, запомнившийся зрителям по фильму "Обитаемый остров", сам выпрыгнул из окна третьего этажа. Причины, побудившие его к такому поступку, неизвестны. Актер отказался от госпитализации.