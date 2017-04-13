Фото: mari-el.gov.ru

Бывший руководитель Республики Марий Эл Леонид Маркелов подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-главы региона Игоря Трунова.

"Маркелов задержан утром в Марий Эл. Возбуждено уголовное дело в отношении Маркелова по факту покушения на получение взятки в размере 250 млн рублей. В уголовном деле три фигуранта", — рассказал юрист.

Он также добавил, что в московской квартире жены и дочери Маркелова проводят обыски. Еще двумя фигурантами дела называют крупного бизнесмена Николая Криваша и руководителя местного телеканала Наталью Кожанову.

По имеющимся данным, задержание Маркелова проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что бывший глава республики может получить кресло в Совете Федерации.

Пост главы Марий Эл Маркелов оставил после того, как 6 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий.