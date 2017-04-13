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Барнаульца, подмешавшего знакомому таблетки в пиво, осудили на три года

, ИА "Амител"
Подсудимый высыпал в пиво знакомому около десяти таблеток снотворного

Фото: pixabay.com

Три года колонии общего режима получил житель Барнаула, которого обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Известно, что двое знакомых выпивали алкоголь. После того, как гость ушел из квартиры, хозяин не смог найти свой пистолет. Чтобы выяснить, куда делся пистолет, подсудимый вновь пригласил потерпевшего к себе домой.

Мужчины начали выпивать. Хозяин квартиры, видя, что потерпевший выглядит физически сильнее и старше по возрасту, решил усыпить его, подсыпав в пиво таблетки снотворного. В результате в алкогольный напиток он бросил примерно десять таблеток снотворного.

Потерпевший, ни о чем не подозревая, выпил приготовленный напиток и уснул. Тогда хозяин квартиры связал ему руки и ноги простынями, чтобы, когда тот проснется, быть в безопасности от возможной бурной реакции и вести с ним разговор относительно пистолета. Но потерпевший умер от острого отравления.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

13.04.2017 17:30
- гость -

мало. за такое надо не меньше 7 лет

0  0
13.04.2017 17:38
- гость -

Три года? Да он человека отравил! И откуда у него пистолет?

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13.04.2017 17:40
- гость -

бред какой-то.чтобы усыпить оппонента можно было купить лишнюю бутылку водки.со снотворным версия более смахивает на убийство

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