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Первый завод по производству маргарина строят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общая стоимость проекта составит около 40 миллионов рублей

Фото: ffprom22.ru

Первый завод по производству маргарина строят в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Накануне на площадке производственного комплекса вбили первую сваю в фундамент. Общая стоимость проекта составит порядка 40 миллионов рублей.

На новом заводе предполагается выпускать до полутора тысяч тонн продукции ежемесячно. Глава реализующей этот проект компании "Любава" Любовь Заркова отметила, что предприятие на всех этапах производства проводит политику импортозамещения — использует алтайское сырье, отечественное оборудование и местную упаковку.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2017 16:59
- гость -

Зачееееееем???? И так кругом один маогарин))))

0  0
13.04.2017 17:00
- гость -

что, маслозаводы усё, довели поголовье до ручки что молока не хватает (

Маргарин — эмульсионный продукт, вырабатываемый из натуральных фракционированных, модифицированных растительных масел и животных жиров.

Маргарин широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также употребляется непосредственно в пищу.

0  0
13.04.2017 17:12
- гость -

Вот это значимое событие для Родины. Хвалю кадры из Администрации края в полезном деле для города. Реально способствующих развитию промышленности.

0  0
13.04.2017 17:13
- гость -

Информация для иностранцев и инопланетян. Есть старая русская пословица: "Курочка по зернышку клюет"

0  0
13.04.2017 17:13
- гость -

Информация для иностранцев и инопланетян. Есть старая русская пословица: "Курочка по зернышку клюет"

0  0
13.04.2017 17:32
- гость -

"Из-за избыточного потребления маргарина в организме человека происходит сбой и вследствие этого: снижается иммунитет; портятся клеточные мембраны; повышается холестерин в крови; развиваются сердечно-сосудистые заболевания; происходят сексуальные расстройства; начинается ожирение; появляется диабет; может произойти прерывание беременности; отмечены случаи рождения детей с врожденными пороками развития; женщины страдают бесплодием; начинаются заболевания опорно-двигательного аппарата; снижается зрение."

0  0
13.04.2017 17:33
- гость -

"Из-за избыточного потребления маргарина в организме человека происходит сбой".

0  0
13.04.2017 17:33
- гость -

Молодцы. Наглядный пример развития производства, создания новых рабочих мест и поступление налогов в казну.

0  0
13.04.2017 17:45
- гость -

Правильно делают. Уже сейчас жители края финансово не способны покупать качественные сливочные масла.

0  0
13.04.2017 17:46
- гость -

Первый ? Правда чтоль ? ))))))))

0  0
13.04.2017 17:58
- гость -

Отличное импортозамещение. А главное отличное ПРОДУКТозамещение.

0  0
13.04.2017 17:59
- гость -

Опять тролльи едерасовские вылезли.

0  0
13.04.2017 19:56
kazah

Комменты, ну-ну.. не строят заводы - плохо, строят - еще хуже. Чтож надобно вам, черти?

0  0
13.04.2017 23:03
Temp

Завод? 40 миллионов? Не смешите Один старый станок и арендуемое помещение. Хоть бы постыдились "заводовладельцы" такое обнародовать

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