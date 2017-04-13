Фото: ffprom22.ru
Первый завод по производству маргарина строят в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Накануне на площадке производственного комплекса вбили первую сваю в фундамент. Общая стоимость проекта составит порядка 40 миллионов рублей.
На новом заводе предполагается выпускать до полутора тысяч тонн продукции ежемесячно. Глава реализующей этот проект компании "Любава" Любовь Заркова отметила, что предприятие на всех этапах производства проводит политику импортозамещения — использует алтайское сырье, отечественное оборудование и местную упаковку.
Комментарии
Зачееееееем???? И так кругом один маогарин))))
что, маслозаводы усё, довели поголовье до ручки что молока не хватает (
Маргарин — эмульсионный продукт, вырабатываемый из натуральных фракционированных, модифицированных растительных масел и животных жиров.
Маргарин широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также употребляется непосредственно в пищу.
Вот это значимое событие для Родины. Хвалю кадры из Администрации края в полезном деле для города. Реально способствующих развитию промышленности.
Информация для иностранцев и инопланетян. Есть старая русская пословица: "Курочка по зернышку клюет"
Информация для иностранцев и инопланетян. Есть старая русская пословица: "Курочка по зернышку клюет"
"Из-за избыточного потребления маргарина в организме человека происходит сбой и вследствие этого: снижается иммунитет; портятся клеточные мембраны; повышается холестерин в крови; развиваются сердечно-сосудистые заболевания; происходят сексуальные расстройства; начинается ожирение; появляется диабет; может произойти прерывание беременности; отмечены случаи рождения детей с врожденными пороками развития; женщины страдают бесплодием; начинаются заболевания опорно-двигательного аппарата; снижается зрение."
"Из-за избыточного потребления маргарина в организме человека происходит сбой".
Молодцы. Наглядный пример развития производства, создания новых рабочих мест и поступление налогов в казну.
Правильно делают. Уже сейчас жители края финансово не способны покупать качественные сливочные масла.
Первый ? Правда чтоль ? ))))))))
Отличное импортозамещение. А главное отличное ПРОДУКТозамещение.
Опять тролльи едерасовские вылезли.
Комменты, ну-ну.. не строят заводы - плохо, строят - еще хуже. Чтож надобно вам, черти?
Завод? 40 миллионов? Не смешите Один старый станок и арендуемое помещение. Хоть бы постыдились "заводовладельцы" такое обнародовать