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Первый завод по производству маргарина строят в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Накануне на площадке производственного комплекса вбили первую сваю в фундамент. Общая стоимость проекта составит порядка 40 миллионов рублей.

На новом заводе предполагается выпускать до полутора тысяч тонн продукции ежемесячно. Глава реализующей этот проект компании "Любава" Любовь Заркова отметила, что предприятие на всех этапах производства проводит политику импортозамещения — использует алтайское сырье, отечественное оборудование и местную упаковку.