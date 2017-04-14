С момента запуска "Яндексом" сервиса "Яндекс.Телефония" к услуге виртуальной АТС интернет-компании подключилось более 6,5 тысяч фирм. Об этом рассказало издание ComNews.

Летом этого года "Яндекс" планирует расширить географию сервиса, однако в каких именно регионах компания планирует его запустить, не уточняется.

Динамика продаж по сервису специалистами отмечается как низкая. По данным iKS-Consulting, в конце прошлого года "Яндекс.Телефония" занимал на рынке виртуальных АТС около 4,5% по числу абонентов и около 0,5% по доходам.

Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин сказал в беседе с ComNews, что российский рынок виртуальных АТС является вторым по размеру среди сегментов SaaS (Softwareas a Service). В 2016 году его объем, по предварительным данным, составлял 4,8 млрд рублей.

"По нашим оценкам, в прошлом году этот рынок вырос на 30% в денежном выражении и на 27% — в количестве абонентов. Согласно данным iKS-Consulting на конец 2016 года лидером по количеству клиентов на российском рынке виртуальных АТС является компания "Манго Телеком," — рассказал Станислав Мирин.

Специалисты "ТМТ Консалтинг" также отметили рост пользователей услугами виртуальных АТС.

"Согласно данным "ТМТ Консалтинга", за прошлый год количество компаний — пользователей услугами виртуальных АТС увеличилось на 30% и составило около 111 тысяч. Лидером российского рынка виртуальных АТС является компания "Манго Телеком". Ее доля составляет 34% от общего числа пользователей," — рассказала ComNews представитель компании "ТМТ-Консалтинг" Елена Фролова.