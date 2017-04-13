Либо реконструкция, либо строительство нового здания — школу № 1 в селе Залесово в ближайшее время ждут большие изменения. Но какие именно — пока не решено. Сегодня, 13 апреля, Залесовский район посетил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Одной из важных задач в его списке дел в этом районе значился визит в первую школу. Но связан он не с качеством знаний, которые получают ее ученики.

"Залесовская школа №1 как образовательное учреждение работает замечательно, отличается высококвалифицированным сплоченным педагогическим коллективом. Ученический коллектив очень правильно отформатирован на качество учебы. В этом смысле Залесовскую среднюю школу №1 мы можем ставить в пример многим другим", — успокоил педагогов губернатор.

По его словам, озабоченность вызывает состояние здания, которое было построено в 1961 году. Оно трехэтажное, и за годы эксплуатации деревянные межэтажные перекрытия уже изрядно обветшали. Александр Карлин сообщил, что в ближайшие три года предусмотрено выделить 160 млн рублей на капитальный ремонт здания. Однако сегодня губернатор сомневается в целесообразности такого решения.

"Практика показывает: когда начинаешь реконструкцию здания, будь уверен, что стартовая цена увеличится в полтора раза, а иногда и больше. Поэтому возникает закономерный вопрос: какое решение будет более точным и правильным: придать современные качества этому зданию или построить новое?" — пояснил Карлин.

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После строительства село получит объект, построенный по современным стандартам и с гарантией эксплуатации в течение 50 лет. Соответственно, в новой школе почти все будет устроено совсем по-другому — и классы, и спортивные залы, и производственные мастерские, и столовая, и рекреации. Однако окончательное решение будет принято после консультации со специалистами. Им предстоит оценить состояние здания и объем работ, которые необходимо выполнить, чтобы привести его в соответствие с современными требованиями.

"Реконструировать или строить — это сегодня выбор между хорошим и очень хорошим. То есть между хорошим вариантом, удобным для жителей районного центра, и очень хорошим, имеющим перспективу на 50 лет вперед", - подчеркнул Александр Карлин.

Также он напомнил, что сегодня в крае уже строятся три новые школы. Сдать их в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.