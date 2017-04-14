В начале строительного сезона остро встает вопрос о том, как выбрать качественный расходный материал для стройки и ремонта. Завод отделочных материалов "НОВА" выпустил новую линейку герметиков: акриловый, универсальный (белый и прозрачный), а также санитарный герметик (белый и прозрачный).

"Нова" выпускает продукты европейского качества, которые более доступны по цене и в свободном доступе для всех клиентов.

Герметики — композиции, составленные на основе полимеров. Используются для заполнения трещин, щелей, пустот вокруг дверных, оконных коробок, водопроводных труб, труб отопления.

Существует несколько основных видов герметиков и у каждого своя специфика применения.

Акриловые герметики

Они широко применяются для заполнения трещин, швов между каменными и бетонными поверхностями. Герметики имеют долгий срок хранения, выдерживают вибрацию. На них легко ложатся краски. В составе акриловых герметиков нет растворителей. Они эффективны для внутренних работ, особенно хорошо демонстрируют себя в герметизации деформированных трещин. Акриловый герметик отлично подходит для работ с кирпичом, бетоном, штукатуркой, древесиной. Герметизация соединений начинает происходить в течение 4-5 минут. Полная герметизация наступает спустя 24 часа. Застывший акриловый герметик выдерживает температуру от -20°C до +70°C и устойчив к ультрафиолетовому излучению, нетоксичен. Наносить акриловые материалы нужно на очищенную подготовленную поверхность с помощью специального пистолета или напрямую из тюбика. Через сутки можно пользоваться изделием.

Силиконовые герметики

Силиконовый герметик применяется при установке дверных проемов и оконных рам, монтаже металлических конструкций. Он обеспечивает надежную защиту от проникновения запахов и влаги, подходит для внутренних и наружных работ. Основой силиконовых материалов служит силиконовый каучук, обладающий высокой адгезией к дереву, керамике, стеклу, эмалированным металлам. Герметики этого типа термостойки, могут использоваться во влажных помещениях. Разделяют два вида герметиков на силиконовой основе: универсальные и санитарные. Санитарные герметики идеально подходят для работ по уплотнению и долговременной герметизации соединений в помещениях с повышенной влажностью. Время схватывания универсальных герметиков составляет 8-10 минут, санитарных – 20-22 минуты. Окончательно состав затвердевает через сутки. Производители предлагают герметики разных цветов: бесцветные, белые, серые и др. Они не предназначены для последующего покрытия краской.

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте завода "Нова"