Фото: defence.ru

Сотрудники правоохранительных органов (ФСБ и полиция) поймали в Самаре агента подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Об этом пишет "Российская газета".

Как сообщается, задержанный признался, что осуществлял визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях в интересах ГУР МОУ.

Источник издания пояснил, что агент осенью прошлого года приехал в Ростов-на-Дону, где вел разведку объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного и автомобильного вокзалов). Он смотрел, где находится полиция, сколько человек бывает в участке, а также расположение видеокамер.

Такое же задание он получил, приехав в Самару. Он должен был вести разведку на железнодорожном вокзале города.