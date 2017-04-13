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Эксперты Центробанка России прогнозируют падение цен на нефть до 40 долларов за баррель, сообщает "Российская газета".

Свою оценку рынку дала зампред Банка России Ксения Юдаева в рамках Форума финансовой стабильности. Отмечается, что цены на "черное золото" могут серьезно понизиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Юдаева отметила, что сегодня нефтяной рынок стал более сбалансированным и стоимость барреля закрепилась в коридоре от 50 до 60 долларов.

"Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее разброс возможных сценариев достаточно велик", — сказала представитель Центробанка.

При этом цены на нефть продолжают влиять на курс рубля.