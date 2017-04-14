Целительный воздух, прозрачные, как хрусталь, реки, запах сосен, усыпанный галькой берег Катуни и, конечно же, величественные горы — все это Горный Алтай. Отдых в туристическом комплексе "Орлиное гнездо" поможет насладиться природой Алтая в полном объеме.
База "Орлиное гнездо" располагается в сосновом лесу на берегу Катуни. Всего в трех километрах от комплекса находится деревня Усть-Муны. На благоустроенной территории с газоном и ландшафтным дизайном располагаются четыре отапливаемых коттеджа со всеми удобствами, площадка для детских игр, беседки на берегу реки, лавочки, качели с видом на Катунь и прочие места для отдыха. Гостям также предоставляется охраняемая парковка.
Проживание
В четырех кедровых коттеджах предусмотрено всё для комфортного проживания в любое время года. Во всех номерах имеется двуспальная кровать, спутниковое телевидение, Wi-Fi, мини-холодильник, душевая кабина. Дети до 5 лет без предоставления места размещаются бесплатно. В стоимость проживания уже включен завтрак.
Питание
Для гостей туркомплекса работает ресторан с большим выбором блюд традиционной русской и европейской кухни ─ всё готовится из натуральных продуктов от местных производителей. Повара удивят гостей вкуснейшими блюдами не только из свинины, говядины и курицы, но и из местных деликатесов — мяса марала и знаменитого хариуса.
Развлечения
На берегу Катуни располагаются просторные деревянные беседки для пикника и приготовления шашлыка. Удобно организованное костровище с лавочками служит прекрасным местом для вечерних посиделок у реки. Также для гостей работает прокат спортивного инвентаря: бадминтона, мячей, детских и взрослых велосипедов. Любители попариться останутся довольны — на территории располагается комплекс бань. А большой выбор SPA-процедур не оставит равнодушными даже самых привередливых гостей. Горный воздух известен своими целебными свойствами. Так что неудивительно, что многие приезжают в Горный Алтай с целью не только отдохнуть, но и поправить здоровье. На территории комплекса круглый год работает Spa-салон с большим выбором оздоровительных процедур для тела и для души. СПА-процедуры активизируют процессы обмена веществ, улучшают кровообращение, выводят токсины и шлаки, способствуют оздоровлению и омоложению организма. После процедур кожа становится необыкновенно мягкой и упругой, приобретает тонус, а организм насыщается жизненной энергией.
Для детей
Комплекс "Орлиное гнездо" отлично подходит для семейного отдыха c детьми. Здесь уделяют действительно большое внимание заботе о безопасности и комфортном отдыхе маленьких гостей. Вся территория покрыта газоном, чтобы дети могли спокойно бегать и резвиться. Для активного отдыха детей на территории находится игровая площадка: горки для разных возрастов, песочница, машинка, качели, карусели. Для детей в прокате есть велосипеды. В ресторане имеется специальное детское меню, включающее только полезную и здоровую пищу с веселым оформлением, которое обязательно понравится малышам. Для удобства малышей и их родителей можно абсолютно бесплатно воспользоваться стульчиком для кормления в ресторане, детской кроваткой, детской подставкой к раковине.
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Стоимость проживания в кедровых коттеджах составляет от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от категории номера.
www.tk-orlinoegnezdo.ru
Тел/факс: (3852) 55-35-35
Е-mail: orlinoe.gnezdo@mail.ru
Республика Алтай, 3 км от пос. Усть-Муны, 490 км Чуйского тракта
Комментарии
Не плохая база, отличные номера в больших домах, две комнаты все удобства. Теплый бассейн. Огромный минус (это было 2 года назад) произвел ресторан, в обед что то приличное поесть было не возможно. Ужин нормально.
ох как скрипела там кровать..)))
В прошлом году был, ничего не поменялось, питание отвратительное
Бирюза в Чемальском районе лучше
Рядом стоит Алтика, намного лучше база.
Да, качество питания там резко ухудшилось два года назад, после того, как сменилась шеф-повар. Звали ее, кажется, Олеся. А так-то база неплохая.
ну Алтика понятно лучше!ток ценник конский!10:03 - гость -
Обслуживание в ресторане ужасное. Лица у всех такие, будто работают за еду и паспорта у них забрали. Очень неприятное впечатление и снижение градуса настроения при заходе в ресторан обеспечены
а вы что все туда жрать едете? был там 3 раза. всегда брали только завтраки.
Данил, вы угадали. Паспорта может и не отобрали, но работают там все местные практически за еду. Несмотря на конские цены. Капитализм.
10:30!!да у нас в каждом супермаркете такие лица)))))))реально как будто кассиров там заставляют работать,мучают,гонят на работу плетками!!вот где настроение падает такие морды !
Ужасный сервис, невоспитанный персонал. Кормить начинали с 9 часов. Нам нужно было выезжать гораздо раньше по определенным причинам и мы поехали голодными. В номерах в душах нет ни мыла, ни шампуней. Нужно идти и покупать не ресепшн. Никто, естественно, не предупреждал о таком сюрпризе. Но и на ресепшн ничего нет. Только какой то хэдэндшолдерс в большой банке. Мы выразили недовольство по этому поводу и нам персонал ответил, что "предел ваших мечтаний -это мыло". То есть хамство и низкий уровень сервиса-это главная отличительная черта данной базы.
Хамят даже не те, кто на базе работает, а в офисе в Барнауле. Подозреваю, что такое хамское отношение к клиентам у хозяев базы. Кто то же дает указания, как отвечать клиентам на претензии
такой хоккей нам не нужен
вот база Берель !мне понравилась столовки не было в 2016!но на соседней можно поесть и купить на экскурсиях вкусняшек!!а в остальном цены на проживание удивили ,чисто и в душе есть и мыло и шампунь!!оч понравилась база прям отдахнули