Целительный воздух, прозрачные, как хрусталь, реки, запах сосен, усыпанный галькой берег Катуни и, конечно же, величественные горы — все это Горный Алтай. Отдых в туристическом комплексе "Орлиное гнездо" поможет насладиться природой Алтая в полном объеме.

База "Орлиное гнездо" располагается в сосновом лесу на берегу Катуни. Всего в трех километрах от комплекса находится деревня Усть-Муны. На благоустроенной территории с газоном и ландшафтным дизайном располагаются четыре отапливаемых коттеджа со всеми удобствами, площадка для детских игр, беседки на берегу реки, лавочки, качели с видом на Катунь и прочие места для отдыха. Гостям также предоставляется охраняемая парковка.

Проживание

В четырех кедровых коттеджах предусмотрено всё для комфортного проживания в любое время года. Во всех номерах имеется двуспальная кровать, спутниковое телевидение, Wi-Fi, мини-холодильник, душевая кабина. Дети до 5 лет без предоставления места размещаются бесплатно. В стоимость проживания уже включен завтрак.

Питание

Для гостей туркомплекса работает ресторан с большим выбором блюд традиционной русской и европейской кухни ─ всё готовится из натуральных продуктов от местных производителей. Повара удивят гостей вкуснейшими блюдами не только из свинины, говядины и курицы, но и из местных деликатесов — мяса марала и знаменитого хариуса.

Развлечения

На берегу Катуни располагаются просторные деревянные беседки для пикника и приготовления шашлыка. Удобно организованное костровище с лавочками служит прекрасным местом для вечерних посиделок у реки. Также для гостей работает прокат спортивного инвентаря: бадминтона, мячей, детских и взрослых велосипедов. Любители попариться останутся довольны — на территории располагается комплекс бань. А большой выбор SPA-процедур не оставит равнодушными даже самых привередливых гостей. Горный воздух известен своими целебными свойствами. Так что неудивительно, что многие приезжают в Горный Алтай с целью не только отдохнуть, но и поправить здоровье. На территории комплекса круглый год работает Spa-салон с большим выбором оздоровительных процедур для тела и для души. СПА-процедуры активизируют процессы обмена веществ, улучшают кровообращение, выводят токсины и шлаки, способствуют оздоровлению и омоложению организма. После процедур кожа становится необыкновенно мягкой и упругой, приобретает тонус, а организм насыщается жизненной энергией.

Для детей

Комплекс "Орлиное гнездо" отлично подходит для семейного отдыха c детьми. Здесь уделяют действительно большое внимание заботе о безопасности и комфортном отдыхе маленьких гостей. Вся территория покрыта газоном, чтобы дети могли спокойно бегать и резвиться. Для активного отдыха детей на территории находится игровая площадка: горки для разных возрастов, песочница, машинка, качели, карусели. Для детей в прокате есть велосипеды. В ресторане имеется специальное детское меню, включающее только полезную и здоровую пищу с веселым оформлением, которое обязательно понравится малышам. Для удобства малышей и их родителей можно абсолютно бесплатно воспользоваться стульчиком для кормления в ресторане, детской кроваткой, детской подставкой к раковине.

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Стоимость проживания в кедровых коттеджах составляет от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от категории номера.

www.tk-orlinoegnezdo.ru

Тел/факс: (3852) 55-35-35

Е-mail: orlinoe.gnezdo@mail.ru

Республика Алтай, 3 км от пос. Усть-Муны, 490 км Чуйского тракта