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Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пенсионерку на улице Киева утром в четверг, 13 апреля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как пишет издание, ДТП произошло на улице Теодора Драйзера, которая расположена на севере Киева. Известно, что за рулем был водитель, Надежда Савченко была в машине в качестве пассажира.

После того, как автомобиль сбил пожилую женщину, Савченко вышла из машины и попыталась помочь пострадавшей. Через какое-то время на место аварии приехала машина скорой помощи. По неподтвержденной информации, пенсионерка вывихнула ногу.