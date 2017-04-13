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Автомобиль Надежды Савченко сбил пенсионерку в Киеве

, ИА "Амител"
ЧП случилось утром 13 апреля на улице Теодора Драйзера

Фото: vladtime.ru

Автомобиль, в котором ехала депутат Верховной рады Надежда Савченко, сбил пенсионерку на улице Киева утром в четверг, 13 апреля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда"

Как пишет издание, ДТП произошло на улице Теодора Драйзера, которая расположена  на севере Киева. Известно, что за рулем был водитель, Надежда Савченко была в машине в качестве пассажира.

После того, как автомобиль сбил пожилую женщину, Савченко вышла из машины и попыталась помочь пострадавшей. Через какое-то время на место аварии приехала машина скорой помощи. По неподтвержденной информации, пенсионерка вывихнула ногу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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