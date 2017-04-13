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Россия должна выплатить почти 3 миллиона евро родственникам погибших при захвате школы в Беслане — такое решение принял Европейский суд по правам человека.

В ЕСПЧ поддержали позицию, сводящуюся к тому, что имело место нарушение второй статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В итоге суд постановил взыскать 2,95 миллиона евро в пользу истцов.

Истцами, как передает "Интерфакс", выступили 409 человек, в числе которых бывшие заложники и пострадавшие, а также родственники погибших и пострадавших в результате теракта.

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Обратившиеся в суд люди утверждали, что государство не сумело защитить граждан от угрозы их жизни, а также не провело должного расследования тех страшных событий. Кроме того, указывалось, что переговоры с террористами, а также спасательная операция имели недостатки.

Как сообщает РИА "Новости", Минюст РФ заявил о намерении обжаловать данное решение ЕСПЧ, поскольку аргументация "неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями".

Напомним, что школу в Беслане террористы захватили утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1200 человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе более 180 детей. Позже в результате полученных травм скончались еще несколько человек.