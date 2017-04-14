Большинство россиян (72%) не придерживались Великого поста, который завершится у православных христиан 16 апреля. Таковы результаты опроса "Левада Центра", сообщает "Интерфакс". Порядка 15% опрошенных соблюдали пост частично. И только 2% респондентов следовали всем рекомендациям и строго держали пост.

При этом отмечать Пасху будет большинство участников опроса. Красить яйца планируют 65% респондентов, покупать или печь куличи – 41% и 26% соответственно, пойдут в гости или будут принимать их у себя 27% и 21%, поедут на кладбище 20%. Освящать куличи будут 20% россиян, готовить творожную Пасху – 12%, пойдут к всенощной 6%, а 6% просто сделают подарки близким. Еще 5% сообщили, что Пасху не будут праздновать.

Опрос был проведен в период с 31 марта по 3 апреля. Участие в нем приняли 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.