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Берем на заметку: час бега увеличивает жизнь на семь часов

, ИА "Амител"
С помощью бега можно улучшить не только качество тела, но и подарить себе несколько лет жизни

Один час бега увеличивает продолжительность жизни на семь часов. Такой вывод сделали ученые из Университета штата Айова (США).

Они выяснили, что это весьма эффективный способ увеличения продолжительности жизни. Эксперты считают, что бег на 40% снижает риск преждевременной смертности. Это правило распространяется даже на тех, кто злоупотребляет вредными привычками. Для результата необходимо бегать не реже одного раза в неделю.

Но надо помнить, что бег противопоказан при ряде заболеваний.

По словам ученых, бег способствует снижению веса и нормализации давления. А это, в свою очередь, приводит к дополнительным годам жизни.


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