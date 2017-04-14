Дом с камином и тренажерным залом продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 410 квадратных метров на участке 12 соток продают за 18,5 миллионов рублей в Барнауле, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на улице Пенаты. "Цоколь: тренажерный зал, постирочная, котельная (Итальянский котел 95 кВ), гардеробная. Первый этаж: прихожая, холл, гостиная с камином, кухня, совмещенная со столовой, санузел гостевой. Второй этаж: три спальни, две ванных комнаты, холл, гардеробная", — отмечается в объявлении.

На участке расположены гараж на две машины, летняя беседка с барбекю, детская площадка, посадки.

"Дом полностью готов к проживанию. При строительстве и отделке дома использовались только высококачественные материалы. Уникальность места заключается в его выгодном географическом расположении, в его одновременной близости и удалённости от города", — добавляет продавец.

Рассматривается вариант обмена коттеджа на квартиры или автомобили.



