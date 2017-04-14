Дом с камином и тренажерным залом продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото

Фото: avito.ru
Коттедж площадью 410 квадратных метров на участке 12 соток продают за 18,5 миллионов рублей в Барнауле, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на улице Пенаты. "Цоколь: тренажерный зал, постирочная, котельная (Итальянский котел 95 кВ), гардеробная. Первый этаж: прихожая, холл, гостиная с камином, кухня, совмещенная со столовой, санузел гостевой. Второй этаж: три спальни, две ванных комнаты, холл, гардеробная", — отмечается в объявлении.
На участке расположены гараж на две машины, летняя беседка с барбекю, детская площадка, посадки.
"Дом полностью готов к проживанию. При строительстве и отделке дома использовались только высококачественные материалы. Уникальность места заключается в его выгодном географическом расположении, в его одновременной близости и удалённости от города", — добавляет продавец.
Рассматривается вариант обмена коттеджа на квартиры или автомобили.
Комментарии
наконец то фотки порадовали) все светлые. фотографу респект))) один вопрос. нахрена так далеко гараж от дома?
Да т хозяин видно светлый человек- всё о России думал пока строил! А Вы ,батенька,видимо тоже из поикентовки,раз не знаете,что чем дальше гараж,тем дольше(пока бухаешь) будет искать жена?
ну не 18 же лямов...
Красиво. Надо брать. И цена гуманная за это произведение искусства. Немного не хватает - пойду подкоплю
чтобы купить за 18лямов я должен работать 150 лет при этом ничего не есть, попить воды я и на работе смогу,но с голода скорее всего загнусь.