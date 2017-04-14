Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Портал Amic.ru продолжает изучать состояние барнаульских дорог – наша очередная вылазка показала, что при определенных обстоятельствах на транспортных магистралях краевой столицы можно снимать фильмы-катастрофы или киноленты о войне.

Вооружившись моделями танков в масштабе 1:35, мы пришли к выводу, что такая "бронетехника" не всегда способна проехать по дорожным выбоинам Барнаула.

Кстати, производя столь своеобразные замеры глубины ям, мы стали свидетелями того, как проблемы возникали и у вполне себе настоящих автомобилей – кто-то из автомобилистов бился днищем о колдобины, а кто-то уходил в лужи на добрые полколеса.

Задействованный нами игрушечный поезд тоже весьма феерично вписался в ландшафт весенних дорог Барнаула.

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Путь наш, к слову, пролегал по улицам Георгия Исакова (она оказалась наиболее "убитой"), Горно-Алтайской, переулку Ядринцева и даже проспекту Социалистическому.

Также отметим, в некоторых местах наши корреспонденты-полуночники встречали свежеуложенные кирпичи и аккуратно оформленные ямы, что говорит о скором старте дорожно-ремонтной кампании.