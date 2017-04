Фото: twitter.com

Соединенные Штаты впервые применили мощнейшую неядерную бомбу в боевых условиях, целью атаки стали боевики группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам собеседника агентства, атака была произведена в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг, 13 апреля. "Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43", — добавил он.

ТАСС уточняет, что GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (сокр. MOAB, "Тяжелый боеприпас фугасного действия") — авиационная бомба США, самый мощный неядерный боеприпас, который стоит на вооружении Штатов. Порой MOAB расшифровывается как Mother of all bombs (с англ. — "мать всех бомб").

Источник в пресс-службе Пентагона добавил, что заряд сбросили с самолета MC-130.

В распространенном пресс-релизе говорится, что, по словам командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона, мощная бомба нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

Согласно данным из открытых источников, "мать всех бомб" весит 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Ее впервые испытали в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении Америки стоит 15 таких боеприпасов.

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa