Фото: twitter.com
Соединенные Штаты впервые применили мощнейшую неядерную бомбу в боевых условиях, целью атаки стали боевики группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
По словам собеседника агентства, атака была произведена в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг, 13 апреля. "Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43", — добавил он.
ТАСС уточняет, что GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (сокр. MOAB, "Тяжелый боеприпас фугасного действия") — авиационная бомба США, самый мощный неядерный боеприпас, который стоит на вооружении Штатов. Порой MOAB расшифровывается как Mother of all bombs (с англ. — "мать всех бомб").
Источник в пресс-службе Пентагона добавил, что заряд сбросили с самолета MC-130.
В распространенном пресс-релизе говорится, что, по словам командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона, мощная бомба нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.
Согласно данным из открытых источников, "мать всех бомб" весит 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Ее впервые испытали в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении Америки стоит 15 таких боеприпасов.
For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa— U.S. Air Force (@usairforce) 13 апреля 2017 г.
Агентство добавляет, что ранее сообщалось о разработке новой стратегии администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Афганистана и планах задействовать в стране больше военных сил.
Комментарии
очередной голливуд . Любят америкосы это.
Чтоб не кричали про смерть мирных жителей их видимо решили в порошок стереть
А почему наших войск ещё нет в Афганистане?
14.04.2017 08:30 - гость - Чтоб не кричали про смерть мирных жителей их видимо решили в порошок стереть
О мирных жителях Грозного превращённого в руины нет желания поплакаться ?
Атака была согласована с Кабулом , производилась по подземным коммуникациям талибов - в чём трабл для местных хомячковых ?
США сверхдержава! По этому (как бы это не было плохо) делают они то, что им нужно, при этом ни на кого не оглядываясь. Россия под предводительством ВВПутина кроме словесных интервенций (последние события в Сирии тому подтверждение) позволить себе ничего не может, потому, что 2% ВВП не вправе диктовать условия 50%. Для того, что бы ситуация была иной, у ВВПутина в запасе 17 лет было. Это более чем.
14.04.2017 08:35 гость О мирных жителях Грозного превращённого в руины нет желания поплакаться ? ______________________________________________ Есть желание, но почему то американцам и ООН жалко только тех жителей которых убивают русские, а которых убивают американцы и НАТО как то не жалко, ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла.
14.04.2017 08:40 ГАСпром США сверхдержава! По этому (как бы это не было плохо) ---- И что же в этом плохого?
14.04.2017 08:47 - гость - ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла. --- Ну вот видишь, ты же сам все и объяснил. Какие могут быть претензии?
14.04.2017 08:47 - гость -
Талибы тебе братушки?
о разработке новой стратегии администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Афганистана и планах задействовать в стране больше военных сил
Полностью в духе предвыборных заявлений Трампа не влезать в зарубежные конфликты
14.04.2017 08:51 - гость - ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла. --- Ну вот видишь, ты же сам все и объяснил. Какие могут быть претензии?
Так никто претензии и не предъявляет, как можно предъявлять претензии к идеологии откровенных либерастов, у которых черное - это белое, а белое это черное. Убитые в ходе натовских бомардировок Сербии сербы - это террористы, а замоченные в сортире Грозного террористы - это мирная оппозиция
В мечети собираются 15 тыс. человек и призывают к расправе над журналистами "за оскорбление веры и вековых устоев". Это не ИГИЛ(запрещенная в РФ организация). Это Чечня.
14.04.2017 09:04 гость Полностью в духе предвыборных заявлений Трампа не влезать в зарубежные конфликты --- Выпей шампанского за Трампнаш.
14.04.2017 09:08 - гость - Так никто претензии и не предъявляет, как можно предъявлять претензии к идеологии откровенных либерастов, у которых черное - это белое, а белое это черное. --- Все зависит от точки зрения. С какой стороны от прицела на проблему смотреть. ЗЫ: Сербов не называли террористами, если в Сербии погиб мирняк - это всего лишь collateral damage. ЗЗЫ: А не замоченные в сортирах чеченские террористы - это Герои России.
14.04.2017 09:14 - гость - Выпей шампанского за Трампнаш.
Лучше ты выпей за Клинтоншу, походу она сегодня рулит. Как ты и хотел
14.04.2017 09:22 гость Но сегодня рулит Трамп
14.04.2017 09:22 гость Лучше ты выпей за Клинтоншу, походу она сегодня рулит. Как ты и хотел --- О, нет. Клинтон - это была бы еще одна версия Обамы. А я болел за Трампа. Именно такого я от него и ждал.
14.04.2017 09:20 - гость - Все зависит от точки зрения.
По мне точка зрения, которая играет на руку исламистам в Косово, нацистам на Украине, ИГИЛ в Сирии или Чечне - точка зрения тварей. Ну в лучшем случае - либерастов
14.04.2017 09:25 - гость - О, нет. Клинтон - это была бы еще одна версия Обамы. А я болел за Трампа. Именно такого я от него и ждал.
Так выпей за Трампнаш!
14.04.2017 08:39 - гость -
Трамп ударил по возможным союзникам России!
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения со всеми силами в Афганистане, в том числе и с организацией «Талибан».
14.04.2017 09:23 - гость - Но сегодня рулит Трамп
Трамп иммитирует руление. Судя по последним событиям за руль его крепко держит Хилари. Начиная с его попыток выполнить хоть одно свое предвыборное обещание. Пока полный ноль. Даже минус
14.04.2017 09:26 гость Даже если это не лично твоя точка зрения, а все население РФ разделяет те же взгляды - это лишь мнение 2% населения. Мелочь.
14.04.2017 09:31 - гость - Трамп ударил по возможным союзникам России!
Одинаково с Россией в Совбезе ООН голосует только Китай. Осталось по нему вломить, корабли туда уже подплыли
Сейчас Канкашенков расскажет, что только треть американской бомбы долетела до места и то, только перебила все свадьбы с похоронами в округе.
14.04.2017 09:26 гость
У вас в слове либерастов три ошибки подряд.
14.04.2017 09:27 гость Так выпей за Трампнаш! --- С удовольствием. За Дональда нашего, "решительного топора". За красавицу нашу, Иванку-Яэль. За величие Америки.
14.04.2017 09:36 - гость - Даже если это не лично твоя точка зрения, а все население РФ разделяет те же взгляды - это лишь мнение 2% населения. Мелочь.
Для меня мнение населения РФ в 100 раз важнее мнения всех либерастов мира. Тем более, что их лишь 20 % населения, поэтому они не все решают, хоть и пытаются решать все
на ветке бурление в полный рост! как же! повод нищтяковский! омериканцы силу демонстрируют! гаспром от радости уже из штанов выскочил, путена опядь унизили! ну что вы за люди? впрочем какой повод такие и люди! ха-ха!
14.04.2017 09:39 - гость - С удовольствием. За Дональда нашего, "решительного топора". За красавицу нашу, Иванку-Яэль. За величие Америки
Прям с языка снял. Я тоже связываю величие Америки с величием России. Иначе опа будет не только России, но и Америке
14.04.2017 09:37 - гость - У вас в слове либерастов три ошибки подряд.
Ну вам видней, как либераст пишется
14.04.2017 09:40 гость Для меня мнение населения РФ в 100 раз важнее мнения всех либерастов мира. --- Да на здоровье. Очень рад за тебя.
Тем более, что их лишь 20 % населения, поэтому они не все решают, хоть и пытаются решать все --- А 2% не решают практически ничего. Хотя усиленно надувают пузыри из носа, и пытаются убедить всех, что это дирижабли.
4.04.2017 09:45 - гость - Тем более, что их лишь 20 % населения, поэтому они не все решают, хоть и пытаются решать все --- А 2% не решают практически ничего. Хотя усиленно надувают пузыри из носа, и пытаются убедить всех, что это дирижабли.
Ну скажем так, либерасты пузыри из носа надувают ровно в 10 раз больше, их же в 10 раз больше. И не только из носа. Но пузыри у них получаются в 4 раза меньше, их же в 4 раза меньше
Но пузыри у них получаются в 4 раза меньше
В 4 раза меньше, чем им, возомнившим себя богами, хотелось бы
гаспром от радости уже из штанов выскочил, путена опядь унизили!
А разве это не так?
А разве это не так?
Так. Выскочил.
Иначе опа будет не только России, но и Америке
А кроме ядерного пепла ты ещё что нибудь умеешь, имперский голодранец? У тебя даже оборудование и технологии добычи нефти отобрали, имперский лузер)
14.04.2017 09:58 гость Ну скажем так, либерасты пузыри из носа надувают ровно в 10 раз больше, их же в 10 раз больше. --- Ну, если 50% мирового ВВП - это пузырь, то это весьма внушительный пузырик. Как раз размером с дирижабль будет. Не то, что жалкие российские 1,7%.
14.04.2017 10:03 - гость - Не то, что жалкие российские 1,7%.
Презрительно гнуся про 2% он посознательно имел ввиду рашн ВВП
4.04.2017 10:03 - гость - А кроме ядерного пепла ты ещё что нибудь умеешь, имперский голодранец? У тебя даже оборудование и технологии добычи нефти отобрали, имперский лузер)
А кроме санкций ты ещё что нибудь умеешь, имперский чамор? Тебя даже Кастро, Эрдоган и Лукашеко пинают, имперский либерастище.
14.04.2017 10:03 - гость - Ну, если 50% мирового ВВП - это пузырь, то это весьма внушительный пузырик.
Так а пузырь то надуваете, как будто 100 %. Раза в два свои амбиции сбросьте, проблем меньше будет
14.04.2017 10:08 гость А кроме санкций ты ещё что нибудь умеешь
А кроме санкций против друзей гаранта ничего другого и не нужно, остальное доделает Владимир.
14.04.2017 10:10 гость
Когда начнёшь нефть вёдрами из скважины черпать?
14.04.2017 10:10 - гость - А кроме санкций против друзей гаранта ничего другого и не нужно, остальное доделает Владимир.
Чего то ты против Кастро за 60 лет ни хрена не доделал, сбрось надувание щек
14.04.2017 10:12 - гость - Когда начнёшь нефть вёдрами из скважины черпать?
Когда ты от санкций взорвешься
14.04.2017 10:13 гость Лучше с надутыми щеками и со своей технологией добычи нефти, чем с голым задом и имперскими замашками) Куба кстати того...уже под пиндосами)
Когда ты от санкций взорвешься
Путин облегчил бремя олигархов Путин освободил от налогов попавших под санкции бизнесменов
Никогда.
14.04.2017 10:17 - гость - Лучше с надутыми щеками и со своей технологией добычи нефти, чем с голым задом и имперскими замашками) Куба кстати того...уже под пиндосами)
Так со своими имперскими замашками ты в итоге и останешься с голым задом. А в худшем случае - мертвым. Если ума не наберешься. Так и мы будем под пиндосами, когда они санкции отменят. Если ума хватит
4.04.2017 10:18 - гость - Путин облегчил бремя олигархов Путин освободил от налогов попавших под санкции бизнесменов Никогда.
Даже ты понял бесполезность санкций
14.04.2017 10:29 гость Так со своими имперскими замашками ты в итоге и останешься с голым задом
Ясновидящий голодранец пытается запугать)
14.04.2017 10:32 - гость - Ясновидящий голодранец пытается запугать)
Недальновидный либерастище пытается запугать)
14.04.2017 10:38 гость Недальновидный
Ты то куда смотришь, от чего такие приходы?
14.04.2017 10:38 гость Недальновидный либерастище пытается запугать
Санкциями. Кастро уже умер от страха перед ними. Лукашенко был при смерти, но вовремя отменили
14.04.2017 10:42 - гость - Ты то куда смотришь, от чего такие приходы
А у тебя?
сакнционист
в смысле санкционист
Блин новое погоняло - либераст-санкционист. Надо чаще общаться
14.04.2017 10:43 гость Заводи трактор, поедем на границу груши давить..симметричный ответ так сказать, отомстим так отомстим)
14.04.2017 10:45 гость Блин новое погоняло - либераст-санкционист.
Это тот который говорил, что санкции на пользу России?
14.04.2017 10:46 - гость - Заводи трактор, поедем на границу груши давить..симметричный ответ так сказать, отомстим так отомстим)
А зачем заводить, ты их сам привезешь. Но вот зачем их давить, тут ты прав, не пойму
14.04.2017 10:48 - гость - Это тот который говорил, что санкции на пользу России?
Нет тот, который санкции ввел
14.04.2017 10:55 гость Разве санкции не на пользу?
14.04.2017 10:56 - гость - Разве санкции не на пользу?
Не на пользу обеим сторонам. Хотя обе стороны имеют и плюсы
14.04.2017 09:41 дед
... повод нищтяковский! омериканцы силу демонстрируют! гаспром от радости уже из штанов выскочил, путена опядь унизили! ну что вы за люди?..
___________
Люди как люди. Обычные, "советские".
Может, скоро у наших руководятлов все сирийские игрушки поотбирают, глядишь, проблемами ВНУТРИ страны займутся.
"Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев!" (С)
14.04.2017 11:05 Rogue Stray "Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев!
Хреново когда ума не хватает дальше подметания трамвайных путей. Если Саудиты и Запад возьмут под контроль еще и сирийскую нефть, мы все будем трамвайные пути подметать
14.04.2017 11:11 гость
...Если Саудиты и Запад возьмут под контроль еще и сирийскую нефть, мы все будем трамвайные пути подметать
__________
А вам, присосавшимся к трубе, давно пора от плюша свои бёдра оторвать - и за метёлку.
Распереживался он за сирийскую нефть, оналитег фигов.
Rogue Stray! "Наши люди в булочную на такси не ездят" это к тому что наши люди скачки от радости не устраивают за омериканские бомбы тем более! да, за Сирию! она вам никак не мешает занятЦа проблемами внутри страны, перестать воровать кировский лес, брать никитам разным взятки в особо крупных размерах, не продавать ходоркам наше национальное имущество, не тащить сюда разных кономических советников с дипломами омериканских учреждений и ,,,, вобщем список ваших деяний внушительный! ха-ха!
14.04.2017 11:11 гость А вам, присосавшимся к трубе, давно пора от плюша свои бёдра оторвать - и за метёлку. Распереживался он за сирийскую нефть, оналитег фигов.
Так и вам присосавшимся к российскому рынку опа настанет, если нефть по 30 будет, хреново что ты не понимаешь, тупой оналитег
14.04.2017 11:11 гость Если Саудиты и Запад возьмут под контроль еще и сирийскую нефть --- По оценкам BP, запасы нефти Сирии - 2,5 миллиарда баррелей. Это всего 0,1% мировых запасов. Меньше, чем у Великобритании, и в 107 раз меньше, чем у Саудовской Аравии. Пишите уж лучше про газопровод из Катара, это правдоподобней выглядит.
мы все будем трамвайные пути подметать --- Ну хоть каким-то полезным делом займетесь наконец.
14.04.2017 11:27 гость Так и вам присосавшимся к российскому рынку опа настанет, если нефть по 30 будет, хреново что ты не понимаешь, тупой оналитег ---- "При падении цены на нефть ниже 80 долларов за баррель мировая промышленность рухнет.."
14.04.2017 11:30 - гость - гость Если Саудиты и Запад возьмут под контроль еще и сирийскую нефть --- По оценкам BP, запасы нефти Сирии - 2,5 миллиарда баррелей. Это всего 0,1% мировых запасов. Меньше, чем у Великобритании, и в 107 раз меньше, чем у Саудовской Аравии. Пишите уж лучше про газопровод из Катара, это правдоподобней выглядит.
Я газопровод из Катара и имел в виду. Да и нефть халявная роль сыграть может. А подметать думаю и тебе придется, если экономика нашу порвут, как уже три года обещают.
14.04.2017 11:22 дед
__________
Дед, это вы тут скачки устраиваете по поводу и без.
И про краденые леса и трубы - кто бы мычал.
14.04.2017 11:33 - гость - При падении цены на нефть ниже 80 долларов за баррель мировая промышленность рухнет
Лет за 50 может и рухнет. Да и хрен с ней. Плохо что наша при 25-30 рухнет точно
14.04.2017 11:34 гость Я газопровод из Катара и имел в виду. --- Я знал! А танкерами СПГ возить, значить, Катару мусульманская совесть не позволяет?
А подметать думаю и тебе придется --- Нет, ты думаешь неправильно. Подумай еще.
14.04.2017 11:36 гость
Вы сомневаетесь, что Великий Экономист Путин, чьи слова про падение мировой экономики приводите, даже при $10 за баррель сможет сделать из России Великую Энергетическую Супердержаву?
14.04.2017 11:39 - гость -
Я знал! А танкерами СПГ возить, значить, Катару мусульманская совесть не позволяет?
Похоже не так выгодно
Нет, ты думаешь неправильно. Подумай еще.
Правильно, правильно. Просто тебе это трудно понять. Задорнов про вас угадал
14.04.2017 11:35 Rogue Stray! ну вот последовало банальное "сам дурак"! да! ну и кто там должен мычать? огласите список полностью! ну и заодно охота послушать раз уж вы такой умный как сирийская война вам лично мешает развивать страну, наводить в ней порядок, воспитывать детей и зарабатывать на жисть? да, в свое время такая же "озабоченная" судьбами страны публика орала по чем зря за вывод из афгана, потом за помощь наджибуле потом тишина стала, и крупнейший наркотрафик в нашу страну, европу и и дальше за океан!
14.04.2017 11:40 - гость - Вы сомневаетесь, что Великий Экономист Путин, чьи слова про падение мировой экономики приводите, даже при $10 за баррель сможет сделать из России Великую Энергетическую Супердержаву?
Немного сомневаюсь. Поэтому думаю, что лучше оттянуть время $10 за баррель. Что пока нам удается в том числе и с помощью Сирии
14.04.2017 11:42 гость Похоже не так выгодно --- Без цифр говорить не о чем.
Правильно, правильно. Просто тебе это трудно понять. Задорнов про вас угадал --- Утешьтесь хотя бы сказками Задорнова. Если больше нечем.
Правильно, правильно. Просто тебе это трудно понять. Задорнов про вас угадал
Не правильно! Пост охраны на входе в краевую администрацию никогда не уберут!
14.04.2017 11:52 - гость - Не правильно! Пост охраны на входе в краевую администрацию никогда не уберут!
Сфигали? Падение цен на нефть приведет к сокращению бюджетников, переведут на сутки через сутки за те же деньги, людей в два раза сократят
сейчас Трамп долбанет еще и по пончику из КНДР и солнцеликий совсем тогда загрустит.
Да не,хость от от 11:56,это приведет снижению цен на всё,поскольку народу не на что будет покупать товары! Учите экономику!
14.04.2017 12:19 - гость - Да не,хость от от 11:56,это приведет снижению цен на всё,поскольку народу не на что будет покупать товары! Учите экономику!
Это должно было бы привести к снижению цен, но, во-первых, никогда не приводило. во-вторых, товары не будут продавать меньше рентабельной цены. Практика показала, что цены на нефть рухнули со 100 до 30, реальные доходы населения упали, а цены на товары выросли
14.04.2017 12:18 местный сейчас Трамп долбанет еще и по пончику из КНДР и солнцеликий совсем тогда загрустит.
Как бы Трамп не загрустил. Всяко может аукнутся. Подождем. Посмотрим
14.04.2017 12:27 гость
Надо говорить - "Потерпим. Снова. Как всегда"
14.04.2017 12:27 гость сейчас Трамп долбанет еще и по пончику из КНДР и солнцеликий совсем тогда загрустит
А вдруг пончик, которому все равно конец, нанесет ядерный удар по Южной Корее. А вдруг ядерное облако полетит к нам или к США или к Китаю. Опасное развитие ситуации. Но решает все Трамп
14.04.2017 12:29 - гость - Надо говорить - "Потерпим. Снова. Как всегда"
А что нам остается, решают все 20 % населения, так называемый золотой миллиард, нам там места нет
14.04.2017 11:43 дед
...в свое время такая же "озабоченная" судьбами страны публика орала по чем зря за вывод из афгана, потом за помощь наджибуле потом тишина стала, и крупнейший наркотрафик в нашу страну, европу и и дальше за океан!
____________
И правильно "орала".
Про наркотрафик - ДО Афгана про наркоту только что чурки и урки одни и знали. "Спасибо" большое, научили наших пацанов-срочников, что с коноплёй и маковой соломкой делать.
14.04.2017 11:50 - гость - Утешьтесь хотя бы сказками Задорнова. Если больше нечем
Я сказками Задорнова, ты сказками Псаки. Больше же нечем