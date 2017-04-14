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Новости

США впервые применили "мать всех бомб" в Афганистане

, ИА "Амител"
В Пентагоне отметили, что бомба MOAB стала самым мощным неядерным боеприпасом, который использовали США

Фото: twitter.com

Соединенные Штаты впервые применили мощнейшую неядерную бомбу в боевых условиях, целью атаки стали боевики группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам собеседника агентства, атака была произведена в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг, 13 апреля. "Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43", — добавил он.

ТАСС уточняет, что GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (сокр. MOAB, "Тяжелый боеприпас фугасного действия") — авиационная бомба США, самый мощный неядерный боеприпас, который стоит на вооружении Штатов. Порой MOAB расшифровывается как Mother of all bombs (с англ. — "мать всех бомб").

Источник в пресс-службе Пентагона добавил, что заряд сбросили с самолета MC-130.

В распространенном пресс-релизе говорится, что, по словам командующего американскими войсками в Афганистане Джона Николсона, мощная бомба нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

Согласно данным из открытых источников, "мать всех бомб" весит 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Ее впервые испытали в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении Америки стоит 15 таких боеприпасов.

Агентство добавляет, что ранее сообщалось о разработке новой стратегии администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Афганистана и планах задействовать в стране больше военных сил.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2017 08:26
- гость -

очередной голливуд . Любят америкосы это.

0  0
14.04.2017 08:30
- гость -

Чтоб не кричали про смерть мирных жителей их видимо решили в порошок стереть

0  0
14.04.2017 08:33
- гость -

А почему наших войск ещё нет в Афганистане?

0  0
14.04.2017 08:35
гость

14.04.2017 08:30 - гость - Чтоб не кричали про смерть мирных жителей их видимо решили в порошок стереть

О мирных жителях Грозного превращённого в руины нет желания поплакаться ?

0  0
14.04.2017 08:39
- гость -

Атака была согласована с Кабулом , производилась по подземным коммуникациям талибов - в чём трабл для местных хомячковых ?

0  0
14.04.2017 08:40
ГАСпром

США сверхдержава! По этому (как бы это не было плохо) делают они то, что им нужно, при этом ни на кого не оглядываясь. Россия под предводительством ВВПутина кроме словесных интервенций (последние события в Сирии тому подтверждение) позволить себе ничего не может, потому, что 2% ВВП не вправе диктовать условия 50%. Для того, что бы ситуация была иной, у ВВПутина в запасе 17 лет было. Это более чем.

0  0
14.04.2017 08:47
- гость -

14.04.2017 08:35 гость О мирных жителях Грозного превращённого в руины нет желания поплакаться ? ______________________________________________ Есть желание, но почему то американцам и ООН жалко только тех жителей которых убивают русские, а которых убивают американцы и НАТО как то не жалко, ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла.

0  0
14.04.2017 08:49
- гость -

14.04.2017 08:40 ГАСпром США сверхдержава! По этому (как бы это не было плохо) ---- И что же в этом плохого?

0  0
14.04.2017 08:51
- гость -

14.04.2017 08:47 - гость - ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла. --- Ну вот видишь, ты же сам все и объяснил. Какие могут быть претензии?

0  0
14.04.2017 09:02
- гость -

14.04.2017 08:47 - гость -

Талибы тебе братушки?

0  0
14.04.2017 09:04
гость

о разработке новой стратегии администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Афганистана и планах задействовать в стране больше военных сил

Полностью в духе предвыборных заявлений Трампа не влезать в зарубежные конфликты

0  0
14.04.2017 09:08
- гость -

14.04.2017 08:51 - гость - ну они же в благих целях, а мы в целях создания империи зла. --- Ну вот видишь, ты же сам все и объяснил. Какие могут быть претензии?

Так никто претензии и не предъявляет, как можно предъявлять претензии к идеологии откровенных либерастов, у которых черное - это белое, а белое это черное. Убитые в ходе натовских бомардировок Сербии сербы - это террористы, а замоченные в сортире Грозного террористы - это мирная оппозиция

0  0
14.04.2017 09:14
- гость -

В мечети собираются 15 тыс. человек и призывают к расправе над журналистами "за оскорбление веры и вековых устоев". Это не ИГИЛ(запрещенная в РФ организация). Это Чечня.

0  0
14.04.2017 09:14
- гость -

14.04.2017 09:04 гость Полностью в духе предвыборных заявлений Трампа не влезать в зарубежные конфликты --- Выпей шампанского за Трампнаш.

0  0
14.04.2017 09:20
- гость -

14.04.2017 09:08 - гость - Так никто претензии и не предъявляет, как можно предъявлять претензии к идеологии откровенных либерастов, у которых черное - это белое, а белое это черное. --- Все зависит от точки зрения. С какой стороны от прицела на проблему смотреть. ЗЫ: Сербов не называли террористами, если в Сербии погиб мирняк - это всего лишь collateral damage. ЗЗЫ: А не замоченные в сортирах чеченские террористы - это Герои России.

0  0
14.04.2017 09:22
гость

14.04.2017 09:14 - гость - Выпей шампанского за Трампнаш.

Лучше ты выпей за Клинтоншу, походу она сегодня рулит. Как ты и хотел

0  0
14.04.2017 09:23
- гость -

14.04.2017 09:22 гость Но сегодня рулит Трамп

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14.04.2017 09:25
- гость -

14.04.2017 09:22 гость Лучше ты выпей за Клинтоншу, походу она сегодня рулит. Как ты и хотел --- О, нет. Клинтон - это была бы еще одна версия Обамы. А я болел за Трампа. Именно такого я от него и ждал.

0  0
14.04.2017 09:26
гость

14.04.2017 09:20 - гость - Все зависит от точки зрения.

По мне точка зрения, которая играет на руку исламистам в Косово, нацистам на Украине, ИГИЛ в Сирии или Чечне - точка зрения тварей. Ну в лучшем случае - либерастов

0  0
14.04.2017 09:27
гость

14.04.2017 09:25 - гость - О, нет. Клинтон - это была бы еще одна версия Обамы. А я болел за Трампа. Именно такого я от него и ждал.

Так выпей за Трампнаш!

0  0
14.04.2017 09:31
- гость -

14.04.2017 08:39 - гость -

Трамп ударил по возможным союзникам России!

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения со всеми силами в Афганистане, в том числе и с организацией «Талибан».

0  0
14.04.2017 09:34
гость

14.04.2017 09:23 - гость - Но сегодня рулит Трамп

Трамп иммитирует руление. Судя по последним событиям за руль его крепко держит Хилари. Начиная с его попыток выполнить хоть одно свое предвыборное обещание. Пока полный ноль. Даже минус

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14.04.2017 09:36
- гость -

14.04.2017 09:26 гость Даже если это не лично твоя точка зрения, а все население РФ разделяет те же взгляды - это лишь мнение 2% населения. Мелочь.

0  0
14.04.2017 09:36
гость

14.04.2017 09:31 - гость - Трамп ударил по возможным союзникам России!

Одинаково с Россией в Совбезе ООН голосует только Китай. Осталось по нему вломить, корабли туда уже подплыли

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14.04.2017 09:37
- гость -

Сейчас Канкашенков расскажет, что только треть американской бомбы долетела до места и то, только перебила все свадьбы с похоронами в округе.

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