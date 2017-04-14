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Заторы в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула в пятницу, 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пересечениях улицы Власихинской с Малахова и шоссе Ленточный Бор, а также в районе перекрестка улица Сухэ-Батора — Малахова и на улице Советской Армии, где скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, пробки возникли на отдельных участках улицы Попова, Павловского тракта, проспекта Строителей, в районе площади Октября, на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной и на улице Петра Сухова. Здесь автомобили двигаются со скоростью 7-10 километров в час.