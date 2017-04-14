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Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017"

, ИА "Амител"
Трансляцию отменили из-за отказа властей Украины впускать в страну российскую участницу

Фото: podarkivolhonka.ru

Первый канал принял решение не транслировать "Евровидение-2017" из-за ситуации с участницей конкурса от России Юлией Самойловой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт телеканала.

В сообщении говорится, что телеканал считает отказ со стороны Украины "абсолютно необоснованным". Представители Первого канала уверены, что Киев хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей 62-летней истории объединял людей.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) уведомил канал о том, что не смог урегулировать вопрос участия российской конкурсантки и вновь предложил заменить Самойлову или организовать ее удаленное выступление.

Телеканал назвал удаленное выступление "дискриминацией российской участницы", подчеркнув, что оно "идет вразрез с правилами и принципами конкурса". "Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", — также подчеркнул телеканал.

В данной ситуации Первый канал не считает возможным транслировать "Евровидение-2017", цитирует агентство сообщение.

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"Интерфакс" отмечает, что ранее об отказе от трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, который был показан по "России 24", корреспондент утверждал, что в 2017 году транслировать "Евровидение" не будет никто, поскольку от России на конкурс никто не поедет. Но тогда на Первом канале не подтвердили это заявление.

Ранее СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе "Евровидение" другого российского представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством. 

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2017 09:01
Монмаранси

не было бы счастья, да несчастье помогло!

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14.04.2017 09:02
- гость -

И слава Богу. Нефиг занимать эфир всякой какай.

0  0
14.04.2017 09:06
- гость -

да и так уж прославилась!!

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