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Студент пострадал во время взрыва неизвестного предмета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Агентство пишет, что подросток шел по улице, а рядом с домом 27 по улице Одоевского у него в руках что-то взорвалось. По словам свидетелей ЧП в соцсетях, взрыв произошел рядом с библиотекой.

В городском главке МВД уточняют, что у пострадавшего травматическая ампутация кисти. По словам вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, подростка доставили в реанимацию ДГБ №2, в данный момент его жизни ничего не угрожает.

По факту травмирования молодого человека из-за взрыва самодельного взрывного устройства следователи города возбудили дело, добавляет агентство. При этом не уточняется, по какой статье оно возбуждено.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер наблюдения.