Фото: moygorod.tv

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел глубокой ночью в пятницу, 14 апреля, в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 03:14. К 03:28 пожар был локализован, а в 03:33 — ликвидирован.

"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 8 человек и 3 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.