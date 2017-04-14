Фото: moygorod.tv
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел глубокой ночью в пятницу, 14 апреля, в Барнауле.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 03:14. К 03:28 пожар был локализован, а в 03:33 — ликвидирован.
"На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 8 человек и 3 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
а это хде?
Был пожар.Пожар потушен.
где-то в ленинском районе был какой то пожар который кто то, но много тушил и наконец потушил урааа журналистам!!! а да и пожарным тоже ура