Фото: to-world-travel.ru

Национальная мужская сборная по пляжному футболу сыграет со сборной Алтайского края "Алтай Соккер". Встреча состоится в воскресенье, 16 апреля, в школе имени Алексея Смертина в 14.00. Также в этот день состоится встреча с тренером команды Михаилом Лихачевым и автограф-сессия с игроками.

К слову, в Барнаул приедут вратарь национальной команды Андрей Бухлицкий, защитники Антон Шкарин, Илья Леонов, а также нападающий Егор Шайков.

15 апреля сборная проведет для молодых футболистов края мастер-класс. Отметим, что наша сборная является чемпионом мира 2011 и 2013 годов.