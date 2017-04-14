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Суд отправил под домашний арест директора детского лагеря на Сямозере

, ИА "Амител"
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания директора под стражей

Фото: region.center

Петрозаводский городской суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, обвиняемую в гибели 14 детей на Сямозере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания обвиняемой под стражей. 19 апреля, когда истечет срок заключения под стражей, Решетову отправят под домашний арест сроком на два месяца, по 18 июня, добавил судья Александр Мерков.

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Домашний арест директор лагеря будет отбывать в своей московской квартире. Суд разрешил женщине каждый день гулять по часу, общение с адвокатом, близкими родственниками и медработниками при необходимости оказания помощи. Решетовой запрещено пользоваться связью и интернетом.

Во время заседания адвокат директора лагеря заявил, что следствие затягивает расследование дела, и просил суд избрать меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Следователь и представитель прокуратуры требовали оставить Решетову под стражей еще на два месяца, поскольку на свободе она может продолжить заниматься преступной деятельностью, давить на свидетелей или потерпевших. Отмечается, что по делу не завершено проведение двух экспертиз и необходимо дополнительно опросить еще 15 свидетелей.

Агентство напоминает, что Решетову обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц", а также в "оставлении в опасности". По версии следствия, директор лагеря вместе с начальником учреждения Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, которое объявили в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня минувшего года, в итоге 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом плавательные средства, на которых осуществлялся поход, были с техническими неисправностями, кроме этого, на борт взяли больше детей, чем допускалось, а самих ребят не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. В итоге 18 июня из-за ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули.

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По данным следователей, обвиняемые специально не сообщили в экстренные службы о происшествии. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в связи с произошедшим. Начальник лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Виноградов находится под стражей, экс-инструктор лагеря Валерий Круподерщиков находится под подпиской о невыезде, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, которая приняла звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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