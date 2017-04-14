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Министерство образования и науки РФ планирует ввести в программу обучения детских садов, школ и вузов занятия по финансовой грамотности, передает РИА "Новости".

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. В рамках реализации данной инициативы министерство подписало соглашение с Центробанком.

"Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей — от дошкольного до высшего образования", - сказала Васильева.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для регулятора вопрос повышения финансовой грамотности россиян имеет очень важное значение.

В прошлом году Центробанк начал реализовывать программу повышения финансовой грамотности в 72 регионах. Ранее совместно с Минобрнауки ЦБ разрабатывал профильный курс для учеников 9-11 классов.