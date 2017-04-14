Фото: finmagazine.ru
Министерство образования и науки РФ планирует ввести в программу обучения детских садов, школ и вузов занятия по финансовой грамотности, передает РИА "Новости".
Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. В рамках реализации данной инициативы министерство подписало соглашение с Центробанком.
"Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей — от дошкольного до высшего образования", - сказала Васильева.
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для регулятора вопрос повышения финансовой грамотности россиян имеет очень важное значение.
В прошлом году Центробанк начал реализовывать программу повышения финансовой грамотности в 72 регионах. Ранее совместно с Минобрнауки ЦБ разрабатывал профильный курс для учеников 9-11 классов.
Комментарии
...проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты» (c)
эт точно
В банковской школе на первом же уроке говорят,что цель работы банка-извлечение прибыли.......
14.04.2017 10:33 Ируся
это цель работы любой коммерческой организации))) училась там? ее ведь давно прикрыли
кто не скачет тот банкир
Нужно воспитывать потребителей с детского сада.
НАВЯЗЫВАНИЕ ГРЕФО-КУДРИНСКОГО БРЕДА.
В уши лить с детского сада начнут.
Serg 1 Ну и мне не шешнадцать.....
А че не с роддома? Наделать погремушек в виде банковских карточек, ра ползунках доллары печатать - пусть привыкают! А мамкам вместо "агушек" наказать рассказывать младенцу о стоимости памперсов и детского питания и необходимости их экономного расходования. Как вам такая идея?
14.04.2017 11:09 Ируся
в каких годах училась?)
Эту тему надо сверху начинать, может тогда недимон и не вляпался бы...
Очередной бред Министерство образования и науки РФ и вообще они откуда и из какой страны? И ваши дети ходят в обычный детский сад и вообще в России живут? Всю программу образования перевернули сверх наголову, не удачный эксперимент получился, а признать это стыдно, вот и выдумывают, как бы себя прикрыть, и уже за дошкольников взялись, а вы видели что дети в детских садах едят? Позорище!!! Оставьте детей в покое, пусть они будут просто детьми. Ни в одной стране мира нет, чтоб правительство было против своего народа и не помогало им а уничтожала....
14.04.2017 11:23 Инна Викторовна
Ни в одной стране мира нет, чтоб правительство было против своего народа и не помогало им а уничтожала....
а нав 404
Serg 1 1993-1996
14.04.2017 11:32 - гость -
Там уничтожают сепаратистов.
За состояние банковской системы, необоснованный отъем денег у населения и организаций, с соответствующих руководителей спрос д.б. очень жестким. Негоже выставлять людей дуриками, которые во всем виноваты сами.
14.04.2017 11:33 Ируся
93-95))) 22Т
Serg 1 21 )))
мелок барнаул)))
Надо с роддома финансированную грамотность воспитывать и главное не упустить момент.
Надо кредиты давать с семи лет, ипотеку или ещё чего ...а лучше с рождения...чтобы век воли не видать....