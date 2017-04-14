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Обучение финансовой грамотности планируют ввести в российских детсадах

, ИА "Амител"
Аналогичные занятия появятся в школах и вузах

Фото: finmagazine.ru

Министерство образования и науки РФ планирует ввести в программу обучения детских садов, школ и вузов занятия по финансовой грамотности, передает РИА "Новости".

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. В рамках реализации данной инициативы министерство подписало соглашение с Центробанком.

"Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей — от дошкольного до высшего образования", - сказала Васильева.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для регулятора вопрос повышения финансовой грамотности россиян имеет очень важное значение.

В прошлом году Центробанк начал реализовывать программу повышения финансовой грамотности в 72 регионах. Ранее совместно с Минобрнауки ЦБ разрабатывал профильный курс для учеников 9-11 классов.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.04.2017 10:26
- гость -

...проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты» (c)

0  0
14.04.2017 10:28
- гость -

эт точно

0  0
14.04.2017 10:33
Ируся

В банковской школе на первом же уроке говорят,что цель работы банка-извлечение прибыли.......

0  0
14.04.2017 10:34
Serg 1

14.04.2017 10:33 Ируся

это цель работы любой коммерческой организации))) училась там? ее ведь давно прикрыли

0  0
14.04.2017 10:35
- гость -

кто не скачет тот банкир

0  0
14.04.2017 10:45
- гость -

Нужно воспитывать потребителей с детского сада.

0  0
14.04.2017 10:55
ХМУРЫЙ

НАВЯЗЫВАНИЕ ГРЕФО-КУДРИНСКОГО БРЕДА.

0  0
14.04.2017 10:59
Rogue Stray

В уши лить с детского сада начнут.

0  0
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