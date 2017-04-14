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Министерство образования и науки РФ планирует ввести в программу обучения детских садов, школ и вузов занятия по финансовой грамотности, передает РИА "Новости".
Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. В рамках реализации данной инициативы министерство подписало соглашение с Центробанком.
"Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей — от дошкольного до высшего образования", - сказала Васильева.
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для регулятора вопрос повышения финансовой грамотности россиян имеет очень важное значение.
В прошлом году Центробанк начал реализовывать программу повышения финансовой грамотности в 72 регионах. Ранее совместно с Минобрнауки ЦБ разрабатывал профильный курс для учеников 9-11 классов.
Комментарии
...проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. «Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты» (c)
эт точно
В банковской школе на первом же уроке говорят,что цель работы банка-извлечение прибыли.......
14.04.2017 10:33 Ируся
это цель работы любой коммерческой организации))) училась там? ее ведь давно прикрыли
кто не скачет тот банкир
Нужно воспитывать потребителей с детского сада.
НАВЯЗЫВАНИЕ ГРЕФО-КУДРИНСКОГО БРЕДА.
В уши лить с детского сада начнут.