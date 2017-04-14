Фото: 24-lenta.ru
Звезду фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова госпитализировали в московскую психиатрическую клиническую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу медучреждения.
Источник агентства уточнил, что актер находится в восьмом отделении. Однако там отказались давать информацию о состоянии Степанова.
Агентство напоминает, что ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что актер выбросился из окна жилой пятиэтажки на Давыдковской улице. После падения Степанов остался жив и отказался от госпитализации.
Специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях рассказали агентству, что госпитализировать человека после попытки самоубийства в психиатрическую клинику можно с его согласия или родственников. Для этого им нужно обратиться к руководству больницы, а специалистам медучреждения — признать госпитализацию необходимой.
Кроме этого, решение о помещении в психиатрическую клинику может принять приехавшая по вызову скорая, если она сочтет человека опасным для себя или окружающих.
Комментарии
ну хоть там занятие найдут))))бедолаге!!надо было по выше то забраться че ж 3 этаж ..низко лететь!!вот 9 дааа и не мучелся б!!
даже не смех, а брезгливое удивление вызывает слово "звезда" и уж том более в отношении фильма "необитаемый остров"
деградация общества - налицо
Человек сыграл в одном фильме и не выдержал испытания медными трубами. То есть никто и звать никак. Но! Второй день в топах новостей.Что-то не так в датском королевстве.
ну так же как и Самойлова!!кто такая чек чему а уж 3 мес трещать задрали