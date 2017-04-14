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Звезду фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова госпитализировали в московскую психиатрическую клиническую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу медучреждения.

Источник агентства уточнил, что актер находится в восьмом отделении. Однако там отказались давать информацию о состоянии Степанова.

Агентство напоминает, что ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что актер выбросился из окна жилой пятиэтажки на Давыдковской улице. После падения Степанов остался жив и отказался от госпитализации.

Специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях рассказали агентству, что госпитализировать человека после попытки самоубийства в психиатрическую клинику можно с его согласия или родственников. Для этого им нужно обратиться к руководству больницы, а специалистам медучреждения — признать госпитализацию необходимой.

Кроме этого, решение о помещении в психиатрическую клинику может принять приехавшая по вызову скорая, если она сочтет человека опасным для себя или окружающих.