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Участковый уполномоченный полиции был вынужден применить табельное оружие и выстрелить в ногу жителю Алтайского края, который пошел на правоохранителя с ножом в руках.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился в Бурлинском районе. Полицейский прибыл на место, отреагировав на сообщение о семейном скандале.
"В ходе выяснения обстоятельств конфликта один из его участников взял в руки нож и направился в сторону стража порядка. Сотрудник полиции предупредил мужчину о намерении применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета вверх, но тот не отреагировал, после чего участковый произвел выстрел в ногу злоумышленника", — уточняют обстоятельства случившегося в главке МВД.
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Известно, что дебошир был пьян. Ранее он уже был судим.
В связи с применением правоохранителем табельного оружия проводится проверка. По предварительным данным, полицейский действовал в соответствии с нормами закона.
Комментарии
вааааааааааааау
А что тут проверять? Ранее судимый, пьяный и ножом ... Классический случай.
Правильно, участковому респект, что не очконул по кухонному бойцу шмальнуть, это ему не баб гонять
А как же декриминализация домашних побоев. Зачем туда участковый полез?
Бедный участковый, теперь тонну бумаг испишет, чтобы оправдать применение табельного. При всей неоднозначности штатов, мне нравиться позиции их полиции. Если чувствует угрозу своей жизни, всю обойму спустит и ничего ему не будет
Всю обойму в ногу
Молодец!