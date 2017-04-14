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Участковый уполномоченный полиции был вынужден применить табельное оружие и выстрелить в ногу жителю Алтайского края, который пошел на правоохранителя с ножом в руках.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился в Бурлинском районе. Полицейский прибыл на место, отреагировав на сообщение о семейном скандале.

"В ходе выяснения обстоятельств конфликта один из его участников взял в руки нож и направился в сторону стража порядка. Сотрудник полиции предупредил мужчину о намерении применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета вверх, но тот не отреагировал, после чего участковый произвел выстрел в ногу злоумышленника", — уточняют обстоятельства случившегося в главке МВД.

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Известно, что дебошир был пьян. Ранее он уже был судим.

В связи с применением правоохранителем табельного оружия проводится проверка. По предварительным данным, полицейский действовал в соответствии с нормами закона.