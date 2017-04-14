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Участковый уполномоченный полиции был вынужден применить табельное оружие и выстрелить в ногу жителю Алтайского края, который пошел на правоохранителя с ножом в руках.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент случился в Бурлинском районе. Полицейский прибыл на место, отреагировав на сообщение о семейном скандале.
"В ходе выяснения обстоятельств конфликта один из его участников взял в руки нож и направился в сторону стража порядка. Сотрудник полиции предупредил мужчину о намерении применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета вверх, но тот не отреагировал, после чего участковый произвел выстрел в ногу злоумышленника", — уточняют обстоятельства случившегося в главке МВД.
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Известно, что дебошир был пьян. Ранее он уже был судим.
В связи с применением правоохранителем табельного оружия проводится проверка. По предварительным данным, полицейский действовал в соответствии с нормами закона.
Комментарии
вааааааааааааау
А что тут проверять? Ранее судимый, пьяный и ножом ... Классический случай.
Правильно, участковому респект, что не очконул по кухонному бойцу шмальнуть, это ему не баб гонять
А как же декриминализация домашних побоев. Зачем туда участковый полез?