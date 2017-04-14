Региональная ЛДПР добилась закрытия ночного бара "Vinil" в Барнауле, который размещался в бойлерной по адресу пр. Строителей, 34б. На работу заведения пожаловались жильцы соседних домов. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Всю ночь в клубе гремит музыка, через каждые три-четыре минуты подъезжают машины. Клиенты клуба устраивают под нашими окнами драки, выражаются нецензурной бранью, справляют нужду, бросают бутылки и мусор. А также этот клуб посещают подростки 14-17 лет", — писали барнаульцы в обращении к депутату фракции ЛДПР в краевом парламенте Евгении Боровиковой.

Жильцы неоднократно и безуспешно жаловались в прокуратуру Железнодорожного района, в полицию.

"Бойлерная-действующая находится на балансе администрации Железнодорожного района, и неясно, как там вообще мог появиться ночной клуб. Накануне я задала вопросы по этой проблеме сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину и начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Олегу Торубарову в рамках их отчетов о деятельности за год. Дугин в официальном ответе пояснил, что доля площади, на которой располагается клуб, не является муниципальной собственностью и правовых оснований для его закрытия нет. А главный полицейский края пообещал взять ситуацию под контроль. И вот сегодня нам сообщили, что "Vinil" закрылся", — прокомментировала Евгения Боровикова.

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В прошлом году благодаря ЛДПР закрыли ночной бар "Хлам", деятельность которого также нарушала общественный порядок.