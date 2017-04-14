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Илон Маск представит грузовик Tesla в сентябре 2017 года

, ИА "Амител"
Глава компании Илон Маск считает, что его "команда замечательно поработала"

Фото: forumdaily.com

Американская компания Tesla, которая специализируется на выпуске электрокаров, в сентябре текущего года собирается представить грузовую машину. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск, передает ТАСС.

"Планируется, что грузовая машина от Tesla будет представлена в сентябре", — цитирует агентство запись в Twitter-аккаунте Маска.

Также глава Tesla назвал работу своей команды "замечательной", подчеркнув, что компания вышла на новый уровень.

РБК добавляет, что также Маск написал о планах компании представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап.

Агентство напоминает, что Tesla была основана в 2003 году. Сначала она называлась Tesla Motors, но в начале 2017 года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния, США). Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, а затем стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2017 10:57
Rogue Stray

Вражеский вражина! Так и думают, как бы нефтяной супердержаве в карман накласть!

0  0
14.04.2017 10:59
- гость -

Маск молодца, жжёт!

0  0
14.04.2017 11:02
- гость -

Илон ракеты в космос запускает,для передвижения по земле выпускает электроавтобусы и электрогрузовики,скоро создаст систему труб и специальные алюминиевые контейнеры для передвижения в них(гиперлуп).Ну и, конечно, колонию с оранжереями на Марсе тоже он создаст.Маск и швец и жнец и на дуде игрец.

0  0
14.04.2017 11:03
- гость -

"Осталось подождать пока российский автопром признает, что будущее за Теслой. А какую кучу гогна наши уважаемые СМИ и кремлеботы на Маска вывалили — по ней можно было пешком до Луны дойти. Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ, называя возвращаемую ступень Маска «макаронным монстром». Как его у нас только не чихвостили: и видеомонтаж, и пиащик сраный, и Тесла — гогно на китайских батарейках. Но вот, шаг за шагом, путем проб и ошибок он добивается своей цели и уже вон куда улетел. А где сейчас находится наш главный батутчик Рогозин? Все там же: в твиттере шутеечки отпускает?

А как же российский «эффективный менеджмент по-путински». Недостроенный космодром, погрязший в коррупционных скандалах, похерившиеся «Ангара» и «Клипер», накрывшийся «Фобос-Грунт» и периодически взрывающиеся советские Прогрессы и свистящий в твиттере Рогозин, пристроивший своего детеныша на хлебное место, и чей фейс уже не влезает в объективы камер.

И ни одного повода для оптимизма." (с)

0  0
14.04.2017 11:08
- гость -

Зато по ширине ээ... лица, Маск никогда не догонит Рогозина! Так что, если оценивать по этому параметру - Россия выиграла космическую гонку! Утритесь, русофобы!

0  0
14.04.2017 11:11
Rogue Stray

14.04.2017 11:02 - гость - ...Маск и швец и жнец и на дуде игрец.

__________

Не то что у нас - полный п...ц!

0  0
14.04.2017 11:21
Александр

Молодец!!! а мы все сидим на тойже ж... с верой что наша нефть будет нужны вечна и очень дорого(((((

0  0
14.04.2017 11:23
- гость -

14.04.2017 11:21 Александр

Вы не верите, что Путин сделает из России Великую Энергетическую Супердержаву?

0  0
14.04.2017 11:33
- гость -

11:23, пока он за 17 лет сделал только Великую Коррупцонно-Воровскую державу.

0  0
14.04.2017 12:08
- гость -

Пока не поездишь достаточно за границей и не увидишь собственными глазами обилие электротранспорта от електроскутеров до электро автомобилей у каждого дома, солнечных батарей на каждой крыше дома так и поймешь масштаба развития техники и технологий современного мира. Для них это обыденная реальность.

0  0
14.04.2017 12:15
- гость -

14.04.2017 11:03 - гость - Ага, а ещё обвиняли его в распиле бюджетных средств США и грозились засудить за авторские права на метод распила!)

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