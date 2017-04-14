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Американская компания Tesla, которая специализируется на выпуске электрокаров, в сентябре текущего года собирается представить грузовую машину. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск, передает ТАСС.

"Планируется, что грузовая машина от Tesla будет представлена в сентябре", — цитирует агентство запись в Twitter-аккаунте Маска.

Также глава Tesla назвал работу своей команды "замечательной", подчеркнув, что компания вышла на новый уровень.

РБК добавляет, что также Маск написал о планах компании представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап.

Агентство напоминает, что Tesla была основана в 2003 году. Сначала она называлась Tesla Motors, но в начале 2017 года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния, США). Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, а затем стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.