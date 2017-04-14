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Американская компания Tesla, которая специализируется на выпуске электрокаров, в сентябре текущего года собирается представить грузовую машину. Соответствующее заявление сделал глава компании Илон Маск, передает ТАСС.
"Планируется, что грузовая машина от Tesla будет представлена в сентябре", — цитирует агентство запись в Twitter-аккаунте Маска.
Также глава Tesla назвал работу своей команды "замечательной", подчеркнув, что компания вышла на новый уровень.
РБК добавляет, что также Маск написал о планах компании представить внедорожник-кабриолет, а в течение 18–24 месяцев Tesla представит свой пикап.
Агентство напоминает, что Tesla была основана в 2003 году. Сначала она называлась Tesla Motors, но в начале 2017 года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния, США). Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, а затем стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Комментарии
Вражеский вражина! Так и думают, как бы нефтяной супердержаве в карман накласть!
Маск молодца, жжёт!
Илон ракеты в космос запускает,для передвижения по земле выпускает электроавтобусы и электрогрузовики,скоро создаст систему труб и специальные алюминиевые контейнеры для передвижения в них(гиперлуп).Ну и, конечно, колонию с оранжереями на Марсе тоже он создаст.Маск и швец и жнец и на дуде игрец.
"Осталось подождать пока российский автопром признает, что будущее за Теслой. А какую кучу гогна наши уважаемые СМИ и кремлеботы на Маска вывалили — по ней можно было пешком до Луны дойти. Как неотразим был Рогозин со своими шутками о том, что пиндосы будут что-то там с батута запускать в космос, как великолепны в осознании своей правоты были наши СМИ, называя возвращаемую ступень Маска «макаронным монстром». Как его у нас только не чихвостили: и видеомонтаж, и пиащик сраный, и Тесла — гогно на китайских батарейках. Но вот, шаг за шагом, путем проб и ошибок он добивается своей цели и уже вон куда улетел. А где сейчас находится наш главный батутчик Рогозин? Все там же: в твиттере шутеечки отпускает?
А как же российский «эффективный менеджмент по-путински». Недостроенный космодром, погрязший в коррупционных скандалах, похерившиеся «Ангара» и «Клипер», накрывшийся «Фобос-Грунт» и периодически взрывающиеся советские Прогрессы и свистящий в твиттере Рогозин, пристроивший своего детеныша на хлебное место, и чей фейс уже не влезает в объективы камер.
И ни одного повода для оптимизма." (с)