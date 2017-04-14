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Уровень воды в Оби в Барнауле за последние два дня пережил весьма резкое понижение, в то время как в других районах края главная река региона демонстрирует повышение.

Об отрицательной динамике уровня воды в краевой столице сообщают в Минприроды края со ссылкой на специалистов Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков.

За минувшие сутки на всей территории региона среднесуточные температуры воздуха перешли значение +5 градусов. Продолжает нарастать приточность во все водные объекты бассейна Верхней Оби. Наиболее активный рост уровней воды отмечается в верховьях и среднем течении Чумыша. Резко, на 104 сантиметра за сутки, поднялся уровень воды в реке Чапша (Красногорский район). Положительная динамика уровней отмечается на всем протяжении Чарыша, на Катуни (ниже Чемала), Бии (у Бийска незначительное понижение после вчерашних + 121), на Ануе, Песчаной и Бурле.

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"Увеличение уровней фиксируется и на Оби (в границах края), за исключением Барнаула, где динамика отрицательная", — указывают в Минприроды. Отметим, что 12 апреля в районе водомерного поста в Барнауле уровень Оби составлял 293 сантиметра, а в пятницу, 14 апреля — 264 сантиметра.

В то же время очевидно, что совсем скоро и в Барнауле начнется подъем уровня воды.