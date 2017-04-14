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Полиция в Бийске за сутки раскрыла два автомобильных угона, совершенных в течение одних суток.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отследить движение угнанных машин полицейским удалось с помощью аппаратно-программного комплекса "Поток".

Затем оперативным путем были установлены личности подозреваемых. Как оказалось, один из них добрался до дома, а вот второй не доехал до пункта назначения, поскольку в баке закончился бензин.

В итоге злоумышленник бросил машину в окрестностях одного из сел Тогульского района.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, автомобили изъяты. Один из подозреваемых арестован, а второй в силу своего несовершеннолетия определен под подписку о невыезде.