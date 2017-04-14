Фото: avto-dny.ru
Полиция в Бийске за сутки раскрыла два автомобильных угона, совершенных в течение одних суток.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отследить движение угнанных машин полицейским удалось с помощью аппаратно-программного комплекса "Поток".
Затем оперативным путем были установлены личности подозреваемых. Как оказалось, один из них добрался до дома, а вот второй не доехал до пункта назначения, поскольку в баке закончился бензин.
В итоге злоумышленник бросил машину в окрестностях одного из сел Тогульского района.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, автомобили изъяты. Один из подозреваемых арестован, а второй в силу своего несовершеннолетия определен под подписку о невыезде.
Комментарии
Т.Е. выполнили свою работу. Это геройство? Или про каждое раскрытое преступление нужно писать, а нераскрытые замалчивать?
Я думал в УАЗик ГАИшный врезались, А оно вона как в объективы морды засветили.....