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Российская представительница Юлия Самойлова сообщила, что до последнего верила, что ее пустят на конкурс "Евровидение-2017", передает РИА Новости.

"Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — заявила певица, отметив, что она очень расстроилась из-за произошедшего, ведь выступление на конкурсе было ее мечтой.

Самойлова отметила, что не знает, поедет ли на "Евровидение" в следующем году, однако выразила уверенность, что песенный конкурс еще будет в ее жизни.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союз официально подтвердил, что РФ не будет участвовать в "Евровидении", так как не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Киева пустить российскую представительницу в страну. ЕВС предлагал транслировать выступление Самойловой через спутник или представить другого конкурсанта.

Первый канал назвал данные предложения неприемлемыми, заявив, что не будет транслировать песенный конкурс.

Ранее СБУ запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что россиянка выступала в Крыму.