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Новости

Самойлова прокомментировала решение ЕВС о ее участии в "Евровидении"

, ИА "Амител"
Россиянка надеется, что в будущем ей еще удастся попасть на "Евровидение"

Фото: jsvok.ru

Российская представительница Юлия Самойлова сообщила, что до последнего верила, что ее пустят на конкурс "Евровидение-2017", передает РИА Новости.

"Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — заявила певица, отметив, что она очень расстроилась из-за произошедшего, ведь выступление на конкурсе было ее мечтой.

Самойлова отметила, что не знает, поедет ли на "Евровидение" в следующем году, однако выразила уверенность, что песенный конкурс еще будет в ее жизни.

Напомним, что ранее Европейский вещательный союз официально подтвердил, что РФ не будет участвовать в "Евровидении", так как не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Киева пустить российскую представительницу в страну. ЕВС предлагал транслировать выступление Самойловой через спутник или представить другого конкурсанта.

 

Первый канал назвал данные предложения неприемлемыми, заявив, что не будет транслировать песенный конкурс.

Ранее СБУ запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что россиянка выступала в Крыму.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2017 11:31
- гость -

В стране больше проблем нет, кроме как поездка Самойловой?

0  0
14.04.2017 11:34
дед

иди решай проблемы страны! чо тут околачиваешься! или тебе Самойлова мешает их решать?

0  0
14.04.2017 11:46
- гость -

А правда, что она прикована к инвалидному креслу из-за российской медицины - после неудачной прививки в детстве?

0  0
14.04.2017 11:48
- гость -

Если на секунду отвлечься от ее дизабилити, то поёт-то она так себе... на троечку с сильной натяжкой... Своим примером кого она хотела ободрить?

0  0
14.04.2017 11:50
- гость -

да наврятли !

0  0
14.04.2017 11:54
дед

"Если на секунду отвлечься от ее дизабилити" да не отвлекайся, не надо, дизаблетируй дальше! чюдо кастрюлеголовое!

0  0
14.04.2017 12:01
- гость -

14.04.2017 11:54 дед

Скажите пожалуйста, а с какой целью Вы постоянно оскорбляете комментаторов и повторяете " кастрюлеголовое!" в различных вариациях? Это Ваш персональный сайт или блог, что Вы так распоряжаетесь на ресурсе,

0  0
14.04.2017 12:08
дед

вас, оскорбляющих гражданку Самойлову, законно избранного нашего президента и демократично выбранные наши органы власти просто так, по доброте и простоте душевной! ватнег противный одним словом! ха-ха!

0  0
14.04.2017 12:27
- гость -

Буйная у вас фантазия и особенно одновременное желание встать в обиженную позу и с другой стороны как бэ подкрепив свои слова правильными своевременными трендами. ни ново - угодливость и раболепие родились задолго до вас. хи-хи?

0  0
14.04.2017 12:32
Ru.бaнoк

Ой,ой,ой,какие мы нежные,какие мы слабые! Ну если кастрюля сжала моск до размера куриного яйца,поможет только гильотина! Кастрюлей звон, Кастрюлей звон, Как много дум Наводит он! Хе,хе,хе!

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