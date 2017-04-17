Пришла весна и принесла с собой ветер перемен. Меняться хочется всем: девушки меняют прически, мужчины – стиль одежды. Квас "Андреич" решил не оставаться в стороне и поменял свой образ. Былинный герой на этикетке известного кваса стал больше похож на современного молодого человека, вполне довольного новой внешностью – подтянутый, излучающий здоровье и позитив.

Компания "Бочкари" произвела ребрендинг кваса "Андреич" в пользу "свежей" обновленной, но легко узнаваемой этикетки. Но что важно – при внешних изменениях прежним остался замечательный вкус этого исконно русского напитка, невероятно полезного и питательного. Квас "Андреич" идеально подходит как для утоления жажды, так и для приготовления всеми любимой окрошки.

На фото: Варочный цех квасного производства

"Кабы хлеб да квас – так всё у нас", — говорили на Руси. Квас не только жажду утоляет превосходно, он и насытить может, если вы голодны. Квас легко может стать источником кулинарного вдохновения и помочь приготовить вкуснейшие шашлыки, если взять квас для маринада, также он подарит новый вкус окрошки, приготовленной с копченой рыбой.

К слову, изобретателями окрошки были известные всем бурлаки на Волге. И окрошка действительно первоначально готовилась с рыбой, а не с мясом. Утром бурлаков кормили кашей, а вечером полбой. На обед, в самый разгар судоходства, давали сушеную воблу и квас. С зубами у бурлаков было не очень, и приходилось воблу размачивать в квасе. Позже, для пущей сытности, стали добавлять "добытые по прибрежным огородам" овощи — картошку (ее пекли), редис, огурцы, репу и прочее.

"Бочкари" выпускают большую линейку кваса:

В любом из вариантов "Андреич" — настоящий квас живого брожения, который готовят на чистейшей воде в экологически чистом месте – селе Бочкари Целинного района, где на 70 км вокруг нет ни одного промышленного предприятия. При приготовлении кваса здесь используют лучший в России сахар, напоенный ароматом цветов и южным солнцем. В составе кваса "Андреич" ржаная мука, ржаной и ячменный солод. Для брожения используют хлебопекарные дрожжи. Особенно любят этот пенный напиток за тонкий неповторимый аромат свежеиспеченного хлеба.

На фото: Бочкари - это экологически чистое место производства

Давно известно, что потребление кваса улучшает работу органов пищеварения, снижает усталость, улучшает обмен веществ.

Квас "Андреич" — пейте на здоровье (с)