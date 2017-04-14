Фото: saroblnews.ru
Предпасхальные продовольственные ярмарки пройдут в субботу, 15 апреля, во всех районах Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Посетители ярмарочных площадок смогут приобрести яйца, мясо птицы, свинину, говядину, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, включая куличи.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00.
Адреса:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — пересечение улиц Попова и Георгия Исакова (Народная площадь); поселок Научный городок;
- Октябрьский район — проспект Ленина,152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21; село Лебяжье – улица Центральная, 65а.
Комментарии
а то больше ни где купить нельзя,,,туса для карманников