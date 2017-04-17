ЖК "Изумрудный" — современный жилой комплекс, расположенный в центре города Барнаула на улице Песчаной, 19. Застройщик жилого комплекса "Изумрудный" ООО "ИСК Вектор" решил сделать мечту о покупке квартиры в центре еще доступнее. Поэтому он совместно с ПАО "ВТБ24" начинает новую десятидневную акцию — "Ипотека в ВТБ24 = скидка с квадратного метра 1000 рублей".

Основные условия акции при покупке однокомнатной квартиры в ЖК "Изумрудный" стоимостью 1 006 500 рублей:

срок кредита – до 20 лет;

ставка – от 10,9%;

первоначальный взнос клиента – от 10% от стоимости квартиры.

В этом случае ежемесячный платеж составит от 6 360 рублей до 8 900 рублей.

Подробные условия кредитования ПАО “ВТБ24”:

Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей, максимальная сумма кредита – 60 000 000 рублей. Ставка по кредиту – от 10,9%. Срок кредита – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры. Страхование: личное страхование заемщика, страхование объекта после завершения строительства. Тип схемы расчета: аннуитетные платежи. Возможность досрочного погашения с первого месяца. Срок действия кредитного решения — 4 месяца.

Организатор акции – ООО “ИСК Вектор”, срок проведения акции – до 15.05.2017 года.

Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

ЖК "Изумрудный" располагается на тихой и уютной улице, где нет случайных прохожих и машин, а всего в нескольких сотнях метров — центр Барнаула в лучшем его проявлении. Здесь и площадь Ветеранов с тихими зелеными аллеями, и центральный универмаг города с чередой магазинов, ресторанов и кафе. В шаговой доступности детские сады, школы, ведущие вузы города.