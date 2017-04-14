Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Краевую столицу уже во второй раз посетила российская рок-группа "Курара". Концерт прошел в баре "Джем" и собрал несколько десятков преданных поклонников команды. Ранее ребята выступали в ТАССе в 2013 году, тогда они были еще малоизвестны. Сейчас же посмотреть на них пришли как давние фанаты, так и те, кто соприкоснулся с творчеством музыкантов сравнительно недавно.

Публика толпилась на танцполе, казалось, что песни вокалиста Олега Ягодина знают все собравшиеся. Да скорее всего, так и было. "Курара" не та команда, на концерт которой может прийти человек посторонний: ее фронтмен создает довольно сложные тексты, его насыщенный различными цитатами и отсылками, сложными метафорами и образами речитатив порой трудно воспринять с первого прослушивания той или иной композиции. Кроме того, ребята активно экспериментируют в музыке, а Ягодин – в вокале, находя новые звуки.

Напомним, что Олег Ягодин не только музыкант, но и очень востребованный артист, работающий в "Коляда-театре". Он играл роли Лопахина, Гамлета, Хлестакова и многих других. Это умение двигаться на сцене, чувствовать публику, удерживать ее внимание и полностью перевоплощаться помогает ему и на сцене: он пластичен, харизматичен и, бесспорно, талантлив.

Исполнила группа как старые, полюбившиеся песни "Курара Чибана", "Надо больше хорошего", "Босоногий пес", так и новые, вошедшие в альбом "Пуля", который появился на свет в 2016 году. Отпускать барнаульцы "Курару" настойчиво не хотели, музыканты вышли на бис и отыграли еще несколько композиций. А после толпа поклонников еще долга ждала музыкантов на входе, чтобы пообщаться и попросить автограф.