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Подробности ночного пожара в многоэтажном доме, произошедшего 14 апреля в Ленинском районе Барнаула, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился около трех часов ночи на улице Шукшина. В это время мимо дома проезжал наряд дорожно-патрульной службы, патрулировавший улицы города. Находившиеся в машине лейтенанты полиции Михаил Богатырев и Игорь Кутергин увидели, что из окна пятого этажа валит густой дым. Также они заметили языки пламени на балконе.

Правоохранители поспешили на помощь жителям дома, начали будить спящих жильцов соседних квартир и эвакуировали их.

"Достучаться до жильцов квартиры, где находился очаг возгорания, не удалось. Прибывшие сотрудники МЧС попали в квартиру через балкон, ликвидировали очаг возгорания, открыли дверь изнутри", — указывают в полиции.

Внутри квартиры оказались мужчина, женщина и двое их малолетних детей. Никто не пострадал.