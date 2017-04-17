Еще немного, и все мы будем проводить больше времени в садах и огородах, выращивая фрукты-овощи. Однако синоптики в этом году прогнозируют сухое и засушливое лето. Потому поливать грядки придется много и часто. Как быть, чтобы полив не вышел вам в копеечку? Доказано — в этом случае спасает установка счетчика.
"Росводоканал Барнаул" своевременно запустил отличную акцию "Меняем долги на счетчик". В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".
Чтобы получить 1 счетчик бесплатно и скидку на его установку, нужно:
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полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение;
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предоставить подтверждающий документ.
Акция продлится до 30 апреля 2017 года. Успевайте, в акции примут участие только первые 500 абонентов, погасивших долги.Подробности узнавайте по телефону: 28-22-00,
либо на сайте "Росводоканала Барнаул": http://www.barnaulvodokanal.ru
Комментарии
После того, как мы ввели налог на воздух они - указывая перстом на забитый народ, стали меньше дышать! – гневно орал с трибуны принц Лимон в славном старом советском мультфильме "Чиполлино" по одноименной сказке-фельетону Джанни Родари.
Со стороны толпы лишь раздавался слабый ропот.
Но у принца были припасены дополнительные меры в назидание и в острастку населению, не понимающему важность оплаты "налога на воздух" в сложившейся тяжелой экономической ситуации.
А вот вам налог на дождь! – все больше распалялся принц Лимон: 100 лир за простые осадки! 200 лир – за сильный дождь! 300 - за ливень с громом и молнией!