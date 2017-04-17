Еще немного, и все мы будем проводить больше времени в садах и огородах, выращивая фрукты-овощи. Однако синоптики в этом году прогнозируют сухое и засушливое лето. Потому поливать грядки придется много и часто. Как быть, чтобы полив не вышел вам в копеечку? Доказано — в этом случае спасает установка счетчика.

"Росводоканал Барнаул" своевременно запустил отличную акцию "Меняем долги на счетчик". В ней могут принять участие все жители частного сектора, которые платят за воду по нормативу и имеют долг за услугу "водоснабжение на содержание земельного участка".

Чтобы получить 1 счетчик бесплатно и скидку на его установку, нужно:

полностью погасить долг за водоснабжение и водоотведение;

предоставить подтверждающий документ.

Акция продлится до 30 апреля 2017 года. Успевайте, в акции примут участие только первые 500 абонентов, погасивших долги.Подробности узнавайте по телефону: 28-22-00,

либо на сайте "Росводоканала Барнаул": http://www.barnaulvodokanal.ru