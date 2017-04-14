Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 15 и 16 апреля по телевизору. Тем более что православные и католики в это воскресенье будут отмечать праздник Пасхи.

"Рай"

О чем фильм

"Рай" — черно-белая картина. В ней переплетаются три судьбы – русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполнили актриса и муза автора Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт.

Почему стоит смотреть

Главная премьера этой недели. По сути, это первый за долгие годы российский фильм о Холокосте. Лента получила на прошлогоднем Венецианском кинофестивале "Серебряного льва" за режиссуру от председателя жюри Сэма Мендеса. Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Грандиозная премьера на российском телевидении.

Где и когда смотреть

Суббота, 15 апреля, в 21.10 на канале "Россия 1"

"Библия"

О чем фильм

Увлекательный сериал 2013 года. Истории о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождении, смерти и воскресении Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований, начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение.

Почему стоит смотреть

"Пасха" — идеальное событие, чтобы восполнить пробелы в знании Библии. Поэтому смело к экранам.

Где и когда смотреть

Суббота, 15 апреля, в 00.00 на канале "Россия-Культура"

"Коллектор"

О чем фильм

Триллер о жизни коллектора, который выбивает долги у клиентов одного из банков. Однажды он сам становится мишенью, после того как в интернете появляется скандальное видео с его участием. После этого от него отворачиваются друзья и коллеги. У коллектора есть всего одна ночь, чтобы найти того, кто загнал его в угол. В главной роли редко снимающийся Константин Хабенский, который за работу в "Коллекторе" получил приз на фестивале "Кинотавр".

Почему стоит смотреть

Телеканал НТВ продолжает баловать своих зрителей новинками российского кино. До этого были показаны "Дуэлянт" и "Ледокол". "Коллектор" — еще одна яркая работа 2016 года, где в главной роли Константин Хабенский, который за эту работу получил приз на фестивале "Кинотавр".

Где и когда смотреть

Воскресенье, 16 апреля, в 20.10 на канале НТВ

"Одинокий рейнджер"

О чем фильм

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости.

Почему стоит смотреть

Один из самых умных блокбастеров последних лет от автора трилогии "Пираты Карибского моря" Гора Вербински, который провалился в мировом прокате. От этого фильм не перестал быть хуже, Джонни Депп играет едва ли не лучше, чем в "Пиратах".

Где и когда смотреть

Воскресенье, 16 апреля, в 21.00 на канале СТС