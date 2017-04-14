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Полиция в селе Зимино задержала 24-летнего мужчину с 264 граммами марихуаны, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранителям задержанный рассказал, что собрал дикорастущую коноплю в 300 метрах от села. По его словам, наркотик предназначался для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.