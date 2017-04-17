Праздник национальных культур пройдет в Алтайском государственном техническом университете 19 апреля. Участниками праздника станут иностранные студенты, обучающиеся в вузах Алтайского края. Среди них представители 46 государств – Китая, Монголии, Вьетнама, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Италии, Словакии, Польши, Египта, Нигерии, Индонезии, США, Марокко и другие.

Специально принять участие в мероприятии в АлтГТУ прибудут делегации из Синьцзянского государственного и педагогического университетов, университета Шихэцзы, Даляньского университета информатики Neusoft.

В этот день в вузе запланирована насыщенная программа. Представители каждой национальности представят свою культуру, кухню. Откроют программу студенты из Таджикистана, они исполнят свои народные танцы. Китайские студенты продемонстрируют инвентарь для боевых искусств. Русские студенты пригласят принять участие в мастер-классах по росписи пасхальных яиц, изготовлению игрушек из рогозы и кукол-оберегов. Вместе с африканскими и монгольскими студентами можно будет сыграть на национальных музыкальных инструментах, разучить танцевальные номера. Студенты из США расскажут о своих достопримечательностях и традициях. Казахские студенты проведут свадебные обряды.

В этот же день вечером всех желающих приглашают в клуб "Ермолай", который находится на улице Союза Республик, 44а, принять участие в Международном танцевальном конкурсе "Восточная феерия".

Также с 18 по 20 апреля в АлтГТУ пройдет Международный фестиваль русского языка для иностранных студентов "На языке дружбы". В рамках фестиваля 18 апреля пройдет VIII Международная научно-практическая конференция "Иностранный студент в профессионально-образовательном пространстве технического вуза". 20 апреля в вузе будет организована выставка-презентация фоторабот иностранных студентов "Радуга красок России", мастер-классы по русским танцам и росписи посуды "Гжель". Завершится фестиваль большим праздничным концертом, посвященным 25-летию института международного образования и сотрудничества.

Программу праздника можно посмотреть на сайте.