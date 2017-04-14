Блокбастер "Форсаж 8" молниеносно врывается в российский прокат и готов положить на лопатки "Время первых" Тимура Бекмамбетова.



Главный гонщик мира Доминик Торетто отдыхает со своей женой Летти на Кубе, устраивая безумные заезды по улицам Гаваны. Торетто уже задумывается о детях, идёт в кофейню, чтобы обдумать это важное решение в своей жизни, и по дороге встречает сексапильную и стервозную блондинку по прозвищу Сайфер. Она показывает гонщику некие фото на телефоне. Теперь Доминик вынужден предать своих друзей и пойти на криминальную сделку с хакершей. Тогда персонаж Дуэйна Джонсона собирает друзей Торетто, объединяется с врагом из седьмой части (Джейсоном Стейтемом), чтобы остановить Сайфер и помешать ей развязать новую мировую войну.



Понятно, почему продюсер картины "Время первых" Тимур Бекмамбетов так долго уговаривал Министерство культуры отодвинуть премьеру восьмой части "Форсажа" на 20 апреля. Очередная часть сверхуспешной франшизы готова смести всё на своём пути, собрав в очередной раз внушительную кассу. А это будет — как пить дать.



1,7 млрд долларов мировых сборов прошлой серии создатели отчасти были обязаны бедняге Полу Уокеру, трагически погибшему в автокатастрофе. Впрочем, именно в седьмой части постановщик ужастиков Джеймс Ван сумел найти баланс между абсурдом, происходящим на экране, и хорошим крепким шпионским боевиком. "Форсаж" превратился в адреналиновую смесь Джеймса Бонда и "Мстителей", где каждый персонаж обладал своей сверхспособностью, а финальная сцена, где Брайан и Торетто разъехались по разным дорогам, вызвала слезу у самого чёрствого киномана.



Вместо Джеймса Вана режиссёром нового фильма был назначен малоизвестный Ф. Гэри Грей, чей байопик об американских рэперах в 2015 году был номинирован на "Оскар". У Грея была одновременно простая и сложная задача: продолжить дух серии, но аккуратно ввести новых персонажей. Отсутствие Уокера, конечно, ощущается с первых минут. Он был краеугольным камнем в этой истории, придавал некую серьёзность всему этому балагану. Собственно, имя Брайана прозвучит несколько раз в фильме, оно станет ключом ко всей истории.



Особняком стоит появление красотки Шарлиз Терон, которая, пожалуй, стала самым колоритным злодеем в истории франшизы. Похудевшая, в дредах, она выглядит беспомощно на экране, когда управляемая ею атомная подводная лодка на замёрзшем Баренцевом море не может догнать "Ламборджини" на летней резине. Также будут две сцены с Хеллен Мирен, которая после "Рэда" не стесняется появляться в дорогих голливудских проектах.



Содержание фильма, как и прежде, можно пересказать одной строчкой: "Сели, поехали и разобрались с бандой террористов". Впрочем, любой поклонник серии фильмов о виртуозных гонщиках знает, что сюжет в них вещь — ...адцатая. Главное, чтобы накачанные и не очень ребята разбивали дорогие тачки, нарушая законы логики и здравого смысла.



Есть в фильме и русский след. В одной из самых эффектных сцен Доминик Торетто преследует в Нью-Йорке кортеж с министром обороны России, у которого с собой ядерный чемоданчик. Также герои оказываются на секретной военной базе на севере России, которую захватили некие сепаратисты, и наши военные уже несколько месяцев не могут её отбить обратно. К чёрту логику. Неудивительно потом наблюдать, как команда Торетто буквально за 10 минут убивает всех террористов.



Чтобы все элементы гарантированно сработали как положено, создателям просто нужно было придумать что-то новое. Неудивительно, если уже в следующей серии команда Торетто будет воевать с инопланетянами и гоняться за ними на космических кораблях. Сейчас же, если вы фанат серии и знаете, чем педаль газа отличается от тормоза, вам необходимо идти в кино. Тогда аттракцион на экране принесёт вам удовольствие и превратит в подростка. А на большее зрелище "Форсаж" и не претендует.



