Фото: Вячеслав Кондаков/Amic.ru
Сибирский франчайзи McDonald's в лице новокузнецкого ООО "ГиД" после открытия ресторана в Барнауле и еще нескольких городах Западной Сибири намерен плотно осваивать красноярский рынок.
Подробности планов обозначил гендиректор компании Игорь Гусев, отметив, что в 2017 году новые рестораны всемирно известной сети планируется открыть в Барнауле, Томске, Кемерово, Новосибирске.
А вот затем, начиная с 2018 года, компания займется развитием в Красноярском крае. По словам Гусева, сейчас ведутся переговоры с красноярскими властями о получении земельных участков.
"Красноярский край спустя два года работы мы добавили к своей географии, и нам только предстоит осваивать его в следующие годы — это 2018, 2019, 2020 годы... Пока я воздержусь от комментариев, когда именно будут открыты рестораны, потому что мы только заходим в этот регион", — цитирует "Интерфакс" слова Игоря Гусева.
А вот развивать сеть дальше на восток в компании пока не планируют. "Рестораны в Красноярске будут самыми восточными ресторанами McDonald's в нашей стране", — отметил представитель ООО "ГиД".
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В настоящий момент в Сибири работают 14 ресторанов McDonald's. Семь из них открыты в Новосибирске, по два — в Кемерово и Новокузнецке, еще по одному заведению работает в Барнауле, Томске и Бердске.
Первый барнаульский McDonald's был открыт 1 июля 2016 года в ТЦ "Лето". Ожидается, что второй ресторан сети появится в этом году в ТРЦ "Галактика".
Комментарии
надеюсь, с молотка
Слова то какие то всё не нашы. А есть ли во вражеских странах нашы пельменные, да с квасом-с хреном?
Вот наверно(на нижнем фото) вкуснотень то неземная? Пробывал ктонить эту хрень?
Пробывал ктонить эту хрень?
как то раз заезжал, отдал чото около 400 рэ за два ташнотика и колы два стакана. Вообщем мне не понравилось, булка явно была не свежая. Единственное там кола на разлив вкусная не как в бутылках
сжечь
Хорошо, что приличных ресторанов быстрого питания появилось множество. Мак Дональдс конечно, лидер. Всегда все свежее из здоровых сибирских продуктов - из за мировой политики ресторанной сети - основа сырья для своего производства - продукция местных производителей плюс строгие правила контроля. Кому не нравится, никто за рукав не тянет - выбирайте на свой вкус и кошелек. Мы с детьми и внучатами любим покушать свежей, здоровой, полезной пищи, да и с собой в автомобильное путешествие берем постоянно на перекус. Дети любят мчаться в автомобили и кушать поглядывая на сибирские просторы.
14.04.2017 13:34 - гость - "Мы с детьми и внучатами любим покушать свежей, здоровой, полезной пищи..." - ну да, очень здоровой и полезной. Что за бред?
13:34 хааааа!простите а сколько весят ваши дети и внучата!а то щас такие внучата 11 лет а весит 75кг))на здоровой то пище растут как на дрожжах
13:40 бред?!это ваше слово паразит???
Если Вам это кажется бредом, проходите мимо подобных ресторанов быстрого питания. Питайтесь, там где на Ваш взгляд пища более свежая, здоровая и полезная. В Вашем выборе Вас никто не ограничивает.
13:52 кушайте на здоровье растите поправляйтесь вы и ваши внучата)))а мы... да пожалуй мимо,,этой здоровой пищи
14.04.2017 13:49 - гость - У внучат полное соответствие в их годы - веса и роста. К тому же их увлечение спортом (борьбой и плаванием) им помогает созревать физически. (Они не едят пельмени на ночь и не сидят днями у компьютера.)
14.04.2017 13:55 - гость -
Так никто с нами вас и не зовет.
Согласен, в Мак Дональдсе и любимые игрушки из любимых мультиков и интерьер приличный. Воспитывает вкус и манеру общения.
да боже упаси
Представляю, с каким нетерпением ожидают открытия Мак Дональдса красноярские девочки и мальчики.
и их недалекие бабушки
14.04.2017 13:40 - гость - современные бабки ленятся внукам домашнюю пищу готовить. вы не знали?
да канешн знали
бабки ! жены современные все леняться..современныее ж
Знатный троль, видимо сотрудник от McDonald's)) "... пища более свежая, здоровая и полезная")) Сами-то ей питаетесь? И кто сказал, что это ресторан? Там есть хоть одна должность повара?
14.04.2017 13:50 Бред - это вводить в заблуждение людей в том, что в подобного рода заведениях еда полезная и здоровая. 14.04.2017 13:52 Согласен, в моем выборе меня никто не ограничивает. Нестрою из себя святого, иногда позволяю себе изделия из фаст-фуда, но не боготворю эту еду. Вкусно, да, может быть, но называть эту пищу здоровой и полезной - это бред. 14.04.2017 14:10 Ну, не знаю. У меня двое детей, старшему 4 года. То есть бабушки у них достаточно современные, но в подобных заведениях замечены не были.
14.04.2017 14:33 - гость -
а вы по своим родителям не судите. полно таких,кто внуков в блинные бары водит в выходные. мне тоже это кажется странным
14.04.2017 14:52 Спорить не буду, время сейчас другое, наверное, так проще. Поел, накормил, деньги отдал, ни готовить, ни посуду мыть.
Тошниловка, у кого нежный желудок, не рекомендую. Хотя, для того, кто хочет похудеть, сидя дней несколько на любимом друге, добро пожаловать. Не, где нибудь в Москве или Питере, там вкусно иногда покушать (только иногда), но у нас все "местное" из машки.
14:331 современная бабушка не значит что ей 50-55!есть в 50 выглядят как в 35!а есть в 50 как 60!вот про что !
14.04.2017 14:00 "Воспитывает вкус и манеру общения." Ага. МакДональдс воспитывает вкус и манеру общения. Я так понимаю, что-то среднее между фриком и задротом.
соответственно каму 50 как 60 не оч любят да и не бывают в таких местах а дома пироги пекут!!дело в образе жизни !одни бабушки в нэте сидят другие телефоны в зап книжку пишут а не в телефон
14.04.2017 15:04 - гость -
Два в одном.)) Сидят такие мальчики лет 15-16, в зауженных джинсах подвернутых, чтоб ноги голые видно было, и общаются воспитанно.
и жирными руками челки длинные поправляют)))
14.04.2017 15:07 ))) И чтобы обязательно белые носки видно было. )))
Насчет жирных рук не знаю. Не ходил в такие заведения.)) Но на улице такие экземпляры постоянно встречаются.
Ладно у ЕР боты есть, но и у Мака тоже оказывается - "..Дети любят мчаться в автомобили и кушать поглядывая на сибирские просторы..." ))) и как пельмени опустил стервец !))
в Мак Дональдсе и любимые игрушки из любимых мультиков и интерьер приличный. Воспитывает вкус и манеру общения.
)))))))))))))))))))))))))))) вилку никак правильную для чисбургера не могу найти и нож для роллов. Так бы ходил.
Если бы булочки были из цельнозерновой муки с небольшим ГИ, если бы использовалось менее жирное мясо (причем чистое), может быть можно было и перекусить пару раз в неделю, не боясь набрать лишний вес. А так сколько ккал в одному таком биг маке? Ну пусть даже по минимуму 500 ккал (200гр вес одной порции), но углеводы там быстрые, а это быстрое повышение сахара в крови, а инсулин его гонит сразу в жир. Плюс кола, со стаканом сахара на литр - это вообще жесть для организма. А лайт отрава на аспартаме. Картофель жареный в масле - сплошные концерагены. Полезная еда - это мясо с жиром не более 10 гр на 100 гр, творог, красная рыба, овощные салаты на оливковом масле, фрукты, хлеб цельнозерновой (и мука из цельного зерна), все виды каш - сложные углеводы, орехи, мед, макароны из твердых сортов пшеницы. А то что в фастфуде продается - это сплошное испытание для оранизма. А что касается внучат, одного такого знаю, в 5 лет весит 57 кг! И бабушка только рада. А он уже инвалид, коляску купили.Сказали врачи, ожирение, на фоне этого проблема с ногами не шуточная. Группу дали!
одно интересно - кто тогда всегда там сидит, что не зайти?...KFC постоянно битком...Мак тоже...в шаурму очередь... все за здоровое питание? ..или только здесь такие здоровые все... я так считаю - один раз - не этот самый в подвернутых штанах... есть желание - можно зайти..а писать - фу...какахи ..не верно...вот люди , которые пишут так - пробовали? или тоже бабушки сказали, что плохо, кушай домашнее?)) вот на днях забегу в крафт-бургер...так сказать тоже снять пробу...надо же сравнить..))
ну сидят, 10% от общей массы, они же тележки всякой хренью в Ленте и Ашане забивают... а это между прочим 60 000 человек - 10%. а если на здоровом питании хотя бы месяц посидишь, просто не сможешь туда зайти и что-то подобное съесть, просто вызывает отвращение внутреннее.... и 300-500 гр еды съесть будет просто не возможно, если привык к дробному питания 5-6 раз в день по 150-200 гр...
— А мне иногда с похмелья прям хочется какую-нибудь, знаешь, гадость съесть. Вот этот, чебурек, или эту, сосиску в тесте. А еще вот этот, беляш! Такой жирный, промасленный весь. Вот прям хочется, не знаю почему так!? — Может потому что ты му-к? — Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия, многое объясняет! (с)