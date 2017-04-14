Фото: Вячеслав Кондаков/Amic.ru
Сибирский франчайзи McDonald's в лице новокузнецкого ООО "ГиД" после открытия ресторана в Барнауле и еще нескольких городах Западной Сибири намерен плотно осваивать красноярский рынок.
Подробности планов обозначил гендиректор компании Игорь Гусев, отметив, что в 2017 году новые рестораны всемирно известной сети планируется открыть в Барнауле, Томске, Кемерово, Новосибирске.
А вот затем, начиная с 2018 года, компания займется развитием в Красноярском крае. По словам Гусева, сейчас ведутся переговоры с красноярскими властями о получении земельных участков.
"Красноярский край спустя два года работы мы добавили к своей географии, и нам только предстоит осваивать его в следующие годы — это 2018, 2019, 2020 годы... Пока я воздержусь от комментариев, когда именно будут открыты рестораны, потому что мы только заходим в этот регион", — цитирует "Интерфакс" слова Игоря Гусева.
А вот развивать сеть дальше на восток в компании пока не планируют. "Рестораны в Красноярске будут самыми восточными ресторанами McDonald's в нашей стране", — отметил представитель ООО "ГиД".
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В настоящий момент в Сибири работают 14 ресторанов McDonald's. Семь из них открыты в Новосибирске, по два — в Кемерово и Новокузнецке, еще по одному заведению работает в Барнауле, Томске и Бердске.
Первый барнаульский McDonald's был открыт 1 июля 2016 года в ТЦ "Лето". Ожидается, что второй ресторан сети появится в этом году в ТРЦ "Галактика".
Комментарии
надеюсь, с молотка
Слова то какие то всё не нашы. А есть ли во вражеских странах нашы пельменные, да с квасом-с хреном?
Вот наверно(на нижнем фото) вкуснотень то неземная? Пробывал ктонить эту хрень?
Пробывал ктонить эту хрень?
как то раз заезжал, отдал чото около 400 рэ за два ташнотика и колы два стакана. Вообщем мне не понравилось, булка явно была не свежая. Единственное там кола на разлив вкусная не как в бутылках
сжечь
Хорошо, что приличных ресторанов быстрого питания появилось множество. Мак Дональдс конечно, лидер. Всегда все свежее из здоровых сибирских продуктов - из за мировой политики ресторанной сети - основа сырья для своего производства - продукция местных производителей плюс строгие правила контроля. Кому не нравится, никто за рукав не тянет - выбирайте на свой вкус и кошелек. Мы с детьми и внучатами любим покушать свежей, здоровой, полезной пищи, да и с собой в автомобильное путешествие берем постоянно на перекус. Дети любят мчаться в автомобили и кушать поглядывая на сибирские просторы.
14.04.2017 13:34 - гость - "Мы с детьми и внучатами любим покушать свежей, здоровой, полезной пищи..." - ну да, очень здоровой и полезной. Что за бред?
13:34 хааааа!простите а сколько весят ваши дети и внучата!а то щас такие внучата 11 лет а весит 75кг))на здоровой то пище растут как на дрожжах
13:40 бред?!это ваше слово паразит???
Если Вам это кажется бредом, проходите мимо подобных ресторанов быстрого питания. Питайтесь, там где на Ваш взгляд пища более свежая, здоровая и полезная. В Вашем выборе Вас никто не ограничивает.
13:52 кушайте на здоровье растите поправляйтесь вы и ваши внучата)))а мы... да пожалуй мимо,,этой здоровой пищи
14.04.2017 13:49 - гость - У внучат полное соответствие в их годы - веса и роста. К тому же их увлечение спортом (борьбой и плаванием) им помогает созревать физически. (Они не едят пельмени на ночь и не сидят днями у компьютера.)
14.04.2017 13:55 - гость -
Так никто с нами вас и не зовет.
Согласен, в Мак Дональдсе и любимые игрушки из любимых мультиков и интерьер приличный. Воспитывает вкус и манеру общения.
да боже упаси