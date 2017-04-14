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Сибирский франчайзи McDonald's в лице новокузнецкого ООО "ГиД" после открытия ресторана в Барнауле и еще нескольких городах Западной Сибири намерен плотно осваивать красноярский рынок.

Подробности планов обозначил гендиректор компании Игорь Гусев, отметив, что в 2017 году новые рестораны всемирно известной сети планируется открыть в Барнауле, Томске, Кемерово, Новосибирске.

А вот затем, начиная с 2018 года, компания займется развитием в Красноярском крае. По словам Гусева, сейчас ведутся переговоры с красноярскими властями о получении земельных участков.

"Красноярский край спустя два года работы мы добавили к своей географии, и нам только предстоит осваивать его в следующие годы — это 2018, 2019, 2020 годы... Пока я воздержусь от комментариев, когда именно будут открыты рестораны, потому что мы только заходим в этот регион", — цитирует "Интерфакс" слова Игоря Гусева.

А вот развивать сеть дальше на восток в компании пока не планируют. "Рестораны в Красноярске будут самыми восточными ресторанами McDonald's в нашей стране", — отметил представитель ООО "ГиД".

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В настоящий момент в Сибири работают 14 ресторанов McDonald's. Семь из них открыты в Новосибирске, по два — в Кемерово и Новокузнецке, еще по одному заведению работает в Барнауле, Томске и Бердске.

Первый барнаульский McDonald's был открыт 1 июля 2016 года в ТЦ "Лето". Ожидается, что второй ресторан сети появится в этом году в ТРЦ "Галактика".