Фото ТНТ

Сериал "Филфак", который недавно стартовал на телеканале ТНТ, заставил зрителей о себе говорить. Это история от создателей "Реальных пацанов" и выпускников филологического факультета. В роли высокомерного и желчного преподавателя русской литературы снялся Ефим Шифрин — российский артист эстрады, актер и режиссер. Кстати, по его признанию, он никак не ожидал, что ему снова придется окунуться в атмосферу филфака.

Корреспондент: Ефим, вы помните свою реакцию, когда получили предложение работать над "Филфаком" для ТНТ?

Ефим Шифрин: Я когда-то учился на филфаке и никогда не думал, что жизнь одарит меня таким сюрпризом, что вся эта обстановка, которая для меня осталась в прошлом — лекции, аудитории, книги, — оживет в пределах моей новой профессии.

Корр.: Как вы относитесь к своему персонажу Валерию Леонидовичу? Оправдываете его?

Е.Ш.: Я верю в судьбу. Мне в кино не доставался еще ни один приятный персонаж. Ни про одного нельзя было сказать "душка". Я не знаю, чем руководствуются создатели фильмов, потому что я сам-то для себя хороший. Все морально, все законно, кому-то помогаю, старушек через дорогу перевожу. А в кино почему-то достаются персонажи, про которых я не могу сказать, что я бы, будучи юношей, захотел с него делать жизнь. С другой стороны, мне нравится, что отечественное телевидение и кинематограф покончили с "положительный — отрицательный". Таких героев не примешь за реальных. И вот оттого, что мой герой, Валерий Леонидович Гудков, разный, мне это очень нравится.

Фото ТНТ

Корр.: Были сложности при работе над вашим персонажем?

Е.Ш.:. Когда ты получаешь сценарий, ты не знаешь, кто он. Как он ходит, как он говорит, как он двигается. Я очень благодарен группе, в которую я попал, потому что дискомфорт "как делать?" длился недолго. Мне расставили флажки, окунули меня в знакомую атмосферу филфака, и мой герой обрел черты. На площадке меня называли именно Гудков.

Корр.: В любом "объемном" герое, каким и является, несомненно, преподаватель Гудков, совмещаются как положительные, так и отрицательные качества. Чем он хорош?

Гудков — хороший специалист, это несомненно. Я счастлив, что мне попался такой профи. Я в жизни не выношу неграмотности, не выношу пренебрежительного отношения к самому феномену языка. Меня огорчает и смущает незнание русской классической литературы. Гудков — боец за литературу. Приятна еще одна черта моего героя: он никогда не говорит серьезно.

Корр.: А чем он плох?

У него есть одно качество, которое я почти не знаю, — ревность. Тут приходилось вспоминать "Отелло". Я в своей частной жизни скорее отпущу тех, к кому пристрастен. А Гудков — нет. Живой человек — это его добыча, он с ней не расстается. Прекрасная Верочка, которую играет Виолетта Давыдовская, это его жертва. Еще одно свойство, про которое я хотел бы сказать. Филфак — это женское царство, мужчины тут как вражеские лазутчики. У нас было очень мало преподавателей-мужчин и довольно мало мужчин-студентов. Гудков в женском царстве — это особый случай. Персонажи-преподаватели очень яркие, и он среди них такой желанный мужчина, на котором сходятся взгляды, из-за которого скрещиваются копья. Самое ужасное, что он оказался человеком жестоким. Мне больно за Гудкова. Я и половины поступков, которые он совершил за эти 20 серий, не мог бы себе позволить. Во всяком случае, его отношение к молодому сопернику — я бы себе такого никогда не разрешил. Мне повезло с партнером, мне достался Леша Золотовицкий, он очень органичный, очень нелепый, прелестный, чистый персонаж. А мне выпало его третировать, ревновать к нему Веру, строить всякие козни. Меня заставили. Я бы так с Лешей не поступил.

Добавим, сериал "Филфак" выходит на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 20:30

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал.